El «tiktoker» més seguit d'Espanya afirma que ejacula dins les seves parelles sense avisar

¿PERO QUÉ MIERDA ES ESTO?



Correrte dentro de una tía sin consentimiento es violación, y además el infraser que te entrevista se ríe cuando fardas de engañarlas diciendo que estás operado.



ESCORIA pic.twitter.com/DzrxQCqVgi — Sindy Takanashi (@SindyTakanashi) July 11, 2021

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) July 11, 2021

Naim Darrechi ha tornat a crear polèmica amb unes declaracions molt controvertides sobre la seva intimitat. El tiktokerLa ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha portat a la Fiscalia les declaracions perquè aquests fets es poden considerar un abús sexual."Mai l'utilitzo i trobo estrany que mai hagi deixat cap noia embarassada (...). Com que mai ha passat res, acabo a dins sempre, sense cap tipus de problema",, li ha preguntat el youtuber. La resposta de Naim? "Sí, però els hi dic que estiguin tranquil·les, que sóc estèril".Les seves declaracions han causat molta indignació a les xarxes socials. De fet, hi ha persones

