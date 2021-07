El futur Síndic de Greuges de Barcelona, pendent de Junts

El 23 de juliol és el dia marcat al calendari de l'Ajuntament per, que ha de substituir Maria Assumpció Vilà després de 10 anys al càrrec. El candidatva ser clar guanyador de la votació popular, aconseguint el 46,6% dels suports. El procés participatiu no és vinculant i ha de ser el ple municipal qui esculli el síndic. En aquest escenari, entra en joc la candidatura de, exregidor del PSC i que va rebre el 12% de vots i el suport de 73 entitats, per 57 de Bondia. Històricament els síndics han estat escollits per consens i el debat entre partits s'ha mantingut portes endins de Sant Jaume. Ara, en canvi, diversos grups municipals es posicionen obertament iEl candidat per ocupar la sindicatura ha de ser escollit per dos terços del ple municipal, és a dir, per un mínim deha defensat des de l'inici la candidatura de Bondia i aquest dillunstambé ho ha fet. “Les dinàmiques d’aquests dies fan pensar que el candidat votat per la ciutadania pot veure’s tombat en un despatx de partit”, ha dit la portaveu adjunta del grup municipal, Elisenda Alamany.El discurs dels republicans coincideix amb el de Bondia, que ha denunciat "maniobres polítiques" per evitar el seu nomenament. "El resultat és tan contundent que es fa difícil pensar en una decisió que vagi en una altra direcció". El candidat, que no atribueix les suposades "maniobres" a cap partit concret, assegura que alguns grups municipals intenten equiparar els vots rebuts pels ciutadans amb els suports d'entitats.de l'elecció per poder validar les candidatures.A Sant Jaume, les negociacions continuen i tot i que, el seu suport és per a Nicolau, que va ser regidor del partit al consistori. La preferència delés també Nicolau, igual que en el cas dei la regidora no adscrita Marilen Barceló, segons confirmen les fonts consultades.La portaveu de, Luz Guilarte, no ha volgut posicionar-se favorablement a favor de cap dels dos en roda de premsa aquest dilluns, però entre Bondia i Nicolau la preferència del partit taronja és el segon.i va ser etiquetat com a independentista per part de sectors de la dreta i el constitucionalisme.Els càlculs, per tant, dibuixen un escenari en què. Junts, amb cinc regidors al ple municipal, pot fer decantar la balança d'un cantó o d'un altre. Fonts del grup consultades perasseguren que encara no s'ha tancat un posicionament i que s'està pendent de les converses amb la resta de grups. Les mateixes fonts es desmarquen de les crítiques de Bondia i recorden que la competència per escollir el candidat és del ple, independentment que hi hagi hagut un procés participatiu previ.Està per veure si les negociacions entre grups arriben a bon port per escollir el nou síndic al ple municipal del 23 de juliol. De portes enfora. Des de Barcelona en Comú consideren que aquest consens s'ha de buscar en la pròxima reunió de la junta de portaveus del 20 de juliol. Des del PSC, en canvi, plantegen l'opció que l'alcaldessa convoqui una reunió extraordinària per desencallar la situació. Des d'ERC, també apunten en la mateixa direcció. "Esperàvem que l’alcaldessa demanés reunir-se amb els presidents dels grups municipals per triar aquest candidat de consens, però no ha estat així", ha dit Alamany avui.La gestió política del relleu de Vilà al capdavant de la sindicatura ha generat una, que no s'havia produït en les anteriors eleccions per liderar l'òrgan. Si la junta de portaveus del 20 de juliol es manté com a escenari per prendre la decisió, queden vuit dies per buscar un consens. El posicionament de Junts i una eventual intervenció de Colau apareixen com a possibles desllorigadors.

