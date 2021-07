El TSJC jutjarà Juvillà per desobediència

El(TSJC) s'ha declarat competent per jutjar el diputat de la CUP, acusat d'un delicte de desobediència durant la seva etapa com a regidor a la Paeria. El tribunal ha desestimat la petició de nul·litat presentada per la defensa i ha designat instructor de la causa el magistrat, que serà l'encarregat d'ordenar l'obertura de judici oral. Juvillà, que també és secretari de la mesa del Parlament, s'enfronta a una pena d'La causa contra Juvillà s'instruïa fins ara en un jutjat ordinari deperò quan va ser elegit diputat es va convertir eni, per tant, el procediment es va traslladar al TSJC. Lademana vuit mesos d'inhabilitació per no retirar elsque latenia penjats al despatx de la Paeria durant la campanya de les eleccions municipals de 2019. L'origen de tot plegat és una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral.Ladel TSJC serà l'encarregada de jutjar el diputat cupaire, que ha denunciat diverses vegades que el seu cas és un més en el marc d'una. La mateixa sala ja va condemnat l'expresidentper no retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat i tenia obert fins fa poques setmanes una segona causa pels mateixos fets que finalment ha estat traslladada a la justícia ordinària un cop Torra ha deixat de ser aforat.

