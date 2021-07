Una lluitadora incansable pel clima

Propera a Parlon

. Aquest és el salt que faen rellevar José Luis Ábalos en el. La incorporació de la socialista amplia la presència catalana a l'executiu així com la quota delde formació i amb dos fills, Sánchez va començar la seva carrera a un bufet d'advocats de Barcelona i que va continuar en un despatx propi a Castelldefels. "L'exercici d'aquesta professió em va despertar un gran interès pels afers públics i un profund sentit de la justícia social", explica a la seva pàgina web.Vinculada sempre al seu municipi natal,, Sánchez va iniciar la carrera política com aal consistori municipal l'any 2007. En va serd'Economia i Hisenda, Recursos Humans i Serveis Generals i també portaveu del grup municipal. Va repetir la legislatura següent com a tinent d'alcalde d'Urbanisme, Promoció Econòmica, Medi Ambient i Sostenibilitat al principi ides del 2014 en substitució de Joaquim Balsera.El 2015 va guanyar les eleccions municipals i va repetir el 2019 amb. Enmig, però, va ser escollida, membre de lai membre delA més, el 2015 va ser nomenada vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Baix Llobregat. És tambédes del 2019 i la patrona de ldes del 2020.i actualment és, on anteriorment havia estat secretària de Polítiques de les Dones del partit. La gavanenca és tambéa, així comdes del 2015 i vicepresidenta deldes del 2019. A més, és la representant de laPedro Sánchez l'ha definit com una persona que ha aprovat amb nota la "gestió propera de". Així, Raquel Sánchez no només aportarà els seus coneixements en política local, sinó que continuarà la seva carrera en la lluita pel clima des del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. L'estarà damunt la seva taula.El 2016, l'alcaldessa de GavàAixí, Sánchez no era partidària de la renovació de Miquel Iceta al càrrec. L'entrada de la gavanenca a l'executiu suposa doncs una sombra per Iceta, que queda relegat al ministeri de Cultura i Esports i perd l'actual cartera de Política Territorial.

