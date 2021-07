Sánchez despatxa Calvo i Redondo, debilita Iceta i reforça Calviño

Menys Iceta però més PSC

La remodelació se suma a canvis anteriors

El, està comunicant als afectats i a Felip VI els canvis al seu executiu, que explicarà aquest dissabte al migdia i que no afecten Podem.fins ara vicepresidenta primera i titular del ministeri de Presidència. La crisi de govern és especialment significativa a la Moncloa: també l'abandonarà el seu poderós cap de gabinet,, a qui s'atribueixen maniobres polítiques com els acostaments a Ciutadans. El substituirà l'exdirigent de PSOE durant el zapaterisme, fins ara a Paradors.Ladel nou govern passarà aque es veu reforçada. La ministra d'Economia gestiona els fons Next Generation, que amb la gestió del procés català és la gran prioritat de Sánchez en la segona fase de la legislatura. Així, l'executiu es queda amb: Calviño, Yolanda Díaz (de Podem) i Teresa Ribera. La titularitat del ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica queda en mans de, fins ara secretari general de la Presidència i un dels redactors dels indults als presos polítics catalans.Una de les incògnites era saber què passaria amb el ministre català,. El primer secretari del PSC, que li donava competències en la gestió del procés català i el, i passarà a ser ministre de. Pren el relleu deIceta tindrà un ministeri amb menys rellevància política a l'espera de si acumula o no també el de portaveu de l'executiu, ara en mans dei que sí li donaria molt pes polític. El ministeri d'queda en mans d', alcaldessa de Puertollano. Presidirà la reunió de la comissió bilateral aquest juliol i. Iceta s'havia posicionat també per ser vicepresident del govern.Un dels que surt del govern és el ministre de Transports i secretari d'Organització del PSOE,. I l'adeu d'beneficia al. L'alcaldessa de Gavà,, serà ministra de Transports amb la patata calenta de l'ampliació de l'aeroport del Prat per resoldre i també en la gestió dels fons europeus.Cau també el ministre de Justícia,, que era contrari a la concessió dels indults i. En prendrà el relleu la presidenta del Senat,és un dels altres noms que deixa l'executiu ila relleva alTambé la ministra d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació,abandona l'executiu i serà substituïda per l'actual ambaixador a París,Un altre canvi que ja es coneix és elcom a ministre deque es veu substituït per, alcaldessa de Gandia.Poques hores després de l'anunci sobre l'de l'executiu, ja hi ha notícies. Tal com havia avançat la Cadena SER, els canvis són per donar un impuls a lai afectenEl líder socialista posa fi així a l'executiu d'emergència de la pandèmia de la Covid-19 i. Segons la SER, el nou govern tindrà. Sánchez ha comunicat els canvis aquest dissabte amb una compareixença perquè els nous membres puguin prendre possessió el dilluns i dimarts puguin participar en el consell de ministres.Fa setmanes que sona que Sánchez volia fer canvis al seu govern, i especialment entre els ministres proposats pel PSOE. Ara per ara,(Defensa) o(Interior), que han aparegut a les travesses per deixar l'executiu, segueixen al capdavant de les seves carteres.El govern de coalicióen les eleccions autonòmiques de Catalunya. La fins llavors ministra de Política Territorial,, va substituiral capdavant de la cartera de Sanitat i elD'altra banda, també s'ha viscut la sortida de Pablo Iglesias. El vicepresident del govern de coalició va deixar la política nacional per presentar-se a les eleccions de la Comunitat de Madrid in'ha assumit la seva cartera. Així, la remodelació del govern que s'ha conegut aquest dissabte és la primera gran renovació que fa Sánchez després de la investidura del gener del 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor