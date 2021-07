Batlle defensa que els dispositius contra els botellots funcionen però mostra preocupació pel Cruïlla

Festivals i festes majors

El, defensa en una entrevista amb l'ACN que elsAmb tot, admetd'alguns espais i demana a la ciutadania que s’estalviï anar-hi si pot: "Ens hi juguem molt", diu en relació al nivell de contagis a la ciutat. També avisa que si hi ha "abusos" se sancionarà als concentrats.Per altra banda, es mostra atent a festivals com el Cruïlla. "Ens preocupa que no es prenguin les mesures que s'han de prendre", afirma. D'altra banda, "avui per avui", diu,. També parla de la delinqüència, rebutja que la Guàrdia Urbana disposi de taser i vol acabar amb els bicitaxis.Batlle afirma que laper evitar concentracions s'hai descarta que s'hagin de tancar les platges. Segons assenyala, els operatius policials no van aconsellar el tancament de platges per Sant Joan ni l'aconsellen ara, perquè són un element de "descompressió" i eviten concentracions en altres espais més congestionats. De fet, li preocupa més la "com el Born, la plaça dels Àngels, les places de Gràcia o indrets com el carrer Parlament, Enric Granados o la zona de Roquetes.Elsde la Guàrdia Urbana, conjuntament amb Mossos, són de "saturació", és a dir, d'ocupació per evitar "usos indeguts". "La presència de Guàrdia Urbana i Mossos ési això funciona", diu preguntat per les queixes veïnals pel soroll i els botellots. No obstant, reconeix que hi ha hagut concentracions de més de mil persones i avisa que "si hi ha abusos, aquestes persones seran sancionades".Preguntat percom el Cruïlla, apunta que se celebra amb unes, però"que no es prenguin les mesures que s'han de prendre". Batlle afirma que hi ha hagut experiments de celebracions que han funcionat bé i valora positivament que es facin tests previs. Tot i això, creu que cal ser "molt prudents" i si hi ha algun perill de rebrot "important" es prendran mesures.Respecte a la celebració deBatlle recorda que setmanalment el comitè tècnic del Procicat avalua la situació però afirma que "les festes majors dels barris de Barcelona". En tot cas, diu, es podran modular l'aforament o les distàncies, però dues de les més emblemàtiques, les de Gràcia i les de Sants, està previst que es puguin celebrar.Sobre altres qüestions de seguretat més enllà de les relacionades amb la contenció del virus, Batlle afirma que tenen la impressió que hi ha una certarespecte el 2019, tot i que lògicament supera la del 2020. També recorda que ara hi ha 600 agents més de Mossos i Guàrdia Urbana respecte els inicis de l'estiu del 2019."Estem en un bon moment de les relacions entre el cos de Mossos i la Guàrdia Urbana", assegura. Un exemple és el de l'oficina de denúncies conjuntes del carrer Aragó, que segons diu està anant bé. Un altre exemple que destaca és el. Segons explica, des de fa unes setmanes la Guàrdia Urbana trasllada directament els detinguts a la comissaria de Les Corts i allà instrueix els atestats. Batlle ja s'hai tenen previst tornar-se a veure en la propera reunió de la Junta Local de Seguretat agendada per divendres vinent.Preguntat pel debat sobre elel tinent d'alcaldia assenyala que li pertoca al Parlament decidir si ha d'haver-hi unaper part dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra.A Barcelona, sindicats policials i grups municipals han demanat que la Guàrdia Urbana disposi de. "És un tema molt sensible. Per un cantó diuen que posem taser i altres volen retirar el foam. Jo soc partidari de mantenir l'statu quo dels instruments dels quals estan dotats els diferents policies", indica.A hores d'ara, l'Ajuntament de Barcelona ha recaptat més deimposades en relació amb les restriccions per la pandèmia. "Hi ha hagut una eficàcia sancionadora important", conclou Batlle. Per tot plegat, reafirma que les sancions s'estan imposant i cobrant. "Que ningú es pensi que hi ha impunitat respecte conductes abusives", diu.Sobre la, per exemple en desnonaments, Batlle considera que duen a terme una "f". Segons ell, són els jutges i la policia els qui han d'assegurar el compliment de la llei i els serveis socials qui han d'acompanyar les situacions de vulnerabilitat."El que no pot ser és que quan hi hagi ordre judicial per desallotjar, aparegui algú que es prengui la justícia per la seva pròpia mà", denuncia el tinent d'alcalde de Seguretat. Batlle argumenta que aquest mateix plantejament és el que fan contra Desokupa o les patrulles ciutadanes. "Estem en un estat de dret,i això no pot suplir l'autoorganització en temes hipersensibles que es poden referir a la seguretat de les persones", insisteix.El regidor defensa quede les persones ho han de fer elsi "ningú pot fer aquesta funció amb caràcter supletori". En aquests sentit, explica que quan un habitatge no reuneix les condicions d'habitabilitat desitjades cal deixar actuar els serveis públics perquè "les persones allà no hi poden viure".Els sindicats d'habitatge no són l'única cosa que Batlle considera que "pertorba". També creu que ho fan els tricicles amb pedals que es dediquen al transport de persones, els anomenats. "És un tipus de vehicle que no el volem a Barcelona ide l'espai públic". "S'haurien", opina.Considera que no té cap sentit la seva presència en una ciutat on hi ha la possibilitat de desplaçar-se en transport públic, bicicleta o patinet. Aquests vehicles "pertorben" l'espai públic i duen a terme activitats "lligades a sorolls i molèsties". Per això, el consistori està estudiant la manera de revisar les llicències o permisos d'aquests vehicles.

