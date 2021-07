Nova agressió homòfoba, ara a Barcelona: un home ataca tres joves a la Zona Franca

Presó per a 3 dels 6 detinguts per l'assassinat del Samuel[h/3]

Aquest divendres al migdia, una jutge de la Corunya ha decretat presó privisional sense fiança per a tres dels quatre primers detinguts com a sospitosos d'haver apallissat fins a la mort dissabte passat Samuel Luiz, mentre li cridaven "maricón". Només ha quedat en llibertat una noia, d'entre 20 i 25 anys.



L'atac fins a la mort al jove de 24 anys ha causat una onada d'indignació en la comunitat LGTBI, amb mobilitzacions en diverses ciutats de l'Estat en què s'ha denunciat l'augment d'agressions per raó d'orientació sexual o identitat de gènere.



Els Mossos d'Esquadra informen de l'atac i els insults d'un home contra tres joves per motius homòfobs a la Zona Franca. La policia catalana assegura que està investigant els fets i ha atès les víctimes. Els fets s'han produït aquest matí i els Mossos ja han informat al fiscal de discriminació i odi de la Generalitat de Catalunya.Un home que feia esport per la muntanya s'ha acostat a tres joves i sense raó aparent els ha insultat per la seva condició sexual i n'ha agredit a dos. A un li ha fet una puntada de peu i a l'altre un cop a la cara. Després ha fugit corrent del lloc. Una patrulla dels Mossos que era per la zona s'ha adreçat a l'indret, i els tres joves, de 22, 23 i 24 anys, han relatat els fets.Aquesta nova agressió homòfoba arriba després d'una setmana on els casos d'atacs, vexacions i, sobretot,han marcat un significatiu repunt de la. Barcelona va patir l'agressió homòfoba a dos nois durant la revetlla de Sant Joan, que van haver de ser traslladats a l'hospital. L'últim atac per aquests mateixos motius es va produir el 26 de juny a Sant Cugat.Al crit de "maricón" -com també van matar el Samuel-, el jove Àngel Exojo va ser apallissat durant la festa major del municipi vallesà. Els agressors van ser dos menors de 15 i 17 anys. En declaracions a NacióDigital, el mateix Àngel va explicar els fets. Els agressors van fugir corrents al crit de:". La víctima va restar atordida fins a l'arribada de l'ambulància i, en fer-li el TAC, va quedar inconscient.