Illa endureix el to: «L'independentisme no pot trencar la convivència»

La "refundació" de TV3 perquè sigui "la de tots"

El fons de riscos, al Consell de Garanties Estatutàries

El líder del PSC,, endureix el discurs contra l'independentisme i adverteix que lesestan posades en el trencament del" i de l'estat de dret. Així ho ha exposat aquest divendres en una entrevista en el marc de l'escola d'estiu de(SCC).Illa ha defensat elscom un "acte de" i com el camí per obrir unaa Catalunya. Per fer-ho, l'exministre espanyol de Sanitat ha demanat "digerir el fracàs col·lectiu de la" i excloure els pensaments que "no són viables i només frustren i divideixen a la societat", en referència a laque pretenen alguns sectors independentistes.Precisament en un context, el de, on el discurs antiindependentista és més acceptat que en altres espais, Illa s'ha mostrat "entristit" de què els partits independentistes, i concretament el president de la Generalitat,, votessin alen contra de la taula entre partits catalans.Sobre el no a aquesta taula també s'ha expressat aquest divendres mateix en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio . El cap de l'oposició ha criticat lad'Aragonès perquè creu que "només vol fer monòlegs amb els que pensen com ell", i ha afirmat estar "molti molt" amb l'actitud de l'executiu català."Pere Aragonès m'està decebent", ha repetit constantment, alhora que ha dit que acabarà pensant que, ell sí que garantia la taula de diàleg entre partits catalans". El cap de l'oposició és partidari que el president de la Generalitat convoqui els partits que han estat escollits pels ciutadans de Catalunya, perquè ho considera "lògic": "Trobo a faltar que sigui el president de tots els catalans".L'exministre de Sanitat s'ha mostrat obert en les dues entrevistes a la possibilitat de fer un. "Seria estrany que Extremadura tingués un Estatut que els extremenys no haguessin votat? Doncs això passa a Catalunya", ha recordat, alhora que ha afirmat que hi ha marge dins de l'actual. Fent ús de l'eslògan de Zapatero el 2008,, Illa ha demanat construir conjuntament: "Nosaltres volem ser optimistes amb el".Pel que fa a la cimera Puigdemont-Junqueras , ho ha definit com "una foto del passat" i ha demanat que el futur passi per "no repetir el que no ha portat a Catalunya res de bo". Així, preguntat per la "gran aliança" per l'autodeterminació i l'amnistia anunciada per Aragonès, creu que "és insistir en la divisió", i considera que l'autodeterminació no és viable perquèEn una xerrada que no s'ha estès més de trenta minuts, Illa també ha enfocat les seves declaracions en els. Els càrrecs de lafa dos anys que estan en funcions i es necessiten dos terços del Parlament per renovar-los. El PSC doncs, per aritmètica parlamentària, en serà protagonista.En aquest sentit, el líder socialista ha afirmati ha recordat que alguns li diuen-en referència amb la FOX dels Estats Units, que va tenir un paper molt important a favor de Donald Trump-. "Si ens estimem els mitjans públics, hem de fer que tornin a ser els de tots", ha explicat, i per això ha advertit aque si no hi ha, els socialistes no participaran en renovar els càrrecs.Les crítiques als mitjans de la CCMA no són noves. Al mes d'abril, encara sense Govern, el PSC va demanar la dimissió de, director de TV3, i e l cessament de David Bassa , acusant-los de "no complir amb la missió" de la cadena pública. Al maig, els socialistes van publicar un document de 37 pàgines sota el títolI no tot són paraules, sinó que el PSC passa a l'acció. El líder socialista ha anunciat que portaran alel fons de riscos del Govern per avalar les fiances del. "Cal respectar el marc de l'estat de dret i quan te'n surts has d'assumir les conseqüències", ha dit.i eltambé s'han sumat a la sol·licitud al CGE.

