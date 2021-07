Presó per a tres dels detinguts per l'assassinat del Samuel

La titular del jutjat d'instrucció número 1 de La Corunya ha decretatcom a sospitosos d', mentre li cridaven "maricón". Només ha quedat en llibertat una noia, d'entre 20 i 25 anys.L'atac fins a la mort al jove de 24 anys ha causat una, amb mobilitzacions en diverses ciutats de l'Estat en què s'ha denunciat l'augment d'agressions per raó d'orientació sexual o identitat de gènere.El Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha comunicat que els tres homes enviats a presó són, encara pendent de definir durant la instrucció. La magistrada ha acordat l'empresonament perquè entén que existeix risc de fuga i possibilitat d'alteració o destrucció de proves.Aquest divendres han estat, dos homes menors d'edat, per la seva possible participació en el crim. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

