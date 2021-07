La recuperació del decret antidesnonaments tombat pel TC avança al Parlament

Les modificacions, entre d’altres,, preveuen la creació d’un registre dels grans tenidors amb 10 o més propietats, acoten a més de dos anys el termini perquè els habitatges es puguin considerar desocupats i en contemplen l’expropiació forçosa per incompliment de la seva funció social.Superat el debat de totalitat, cabans no torni al ple perquè en faci el debat i la votació finals.ha emplaçat a "anar més lluny" d'aquesta llei i ha carregat contra el recurs d'inconstitucionalitat que va retallar la normativa. "El text que portem avui té una perfecta cabuda", ha defensat, i ha reivindicat la "majoria sòlida" que opta per aquesta mesura.ha acusat el PP de "voler guanyar als tribunals el que va perdre a les urnes" i d'anar en contra de totes les normes que aposten pels drets. I ha garantit el compromís d'En Comú Podem per impulsar la llei "en el menor temps possible". Admet que no serà suficient per a superar el problema d'habitatge al país. En aquest sentit, ha reclamat mesures al Govern, com ara dotar equips antidesnonaments o posar en marxa un pla de xoc per eliminar les llistes d'espera.perquè "l'emergència no s'ha esvaït, no l'ha suspès el Tribunal Constitucional". "Recuperem el decret i ho fem amb molta més força", ha assegurat. L, i ha demanat "tenir millor eines normatives i recursos econòmics" per facilitar-ho. També "un gran acord pressupostari de totes les administracions".Des del PPC,ha advertit que si es vol seguretat jurídica "és tan fàcil com respectar els mecanismes de la Constitució i les competències del Parlament". I ha culpat el Govern de "no fer els deures".i "treballar seriosament" per aconseguir les polítiques d'habitatge necessàries. El diputat de Cs Joan García ha titllat la proposició de llei "d'estèril": "Es basa en l'expropiació i en les mesures coercitives, de criminalització de la iniciativa privada i creant el dogma que els grans tenidors són els culpables de tot". I ha demanat "inversió i construcció d'obra nova".