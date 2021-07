Què he de fer a partir d'ara si soc contacte d'un positiu?

Salut ha anunciat aquest dijous que, a partir d'ara, els contactes estrets d'un positiu no es faran cap prova contra la Covid-19 si no tenen símptomes. És a dir, que es deixaran de fer tests als contactes asimptomàtics i només se'n faran als que presentin símptomes. Des del departament es demana que únicament visitin el metge aquells que mostrin evidències de tenir el virus.



L'objectiu d'aquest canvi en el protocol és donar aire als centres d'atenció primària. Així, els CAP deixaran de fer el seguiment a múltiples contactes que, per les circumstàncies actuals, només acaben en contagis asimptomàtics o molt lleus "en el 99% dels casos de joves", segons ha dit la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.

En tot cas, el protocol segueix marcant que els contactes, amb prova o sense,. Només hi ha una excepció: la gent que ja tingui la pauta completa de vacunació -14 dies després de rebre la segona dosi-. Si no tenen símptomes,Cal recordar que, segons el protocol de Salut, els contactes estrets són les persones que han compartit espai amb un positiu de Covid-19 a, durant més dei en un marge màxim dea l'inici dels símptomes. Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tenen en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova.

