El Parlament rebutja la taula entre partits que demanava el PSC

Elha rebutjat demanar alque celebri una taula de diàleg entre partits catalans abans que l'executiu dees reuneixi el 13 de setembre a laamb el govern espanyol. La moció ha estat presentada amb un únic punt pelaquest dijous, durant el segon dia de ple a la cambra catalana.Finalment, però, no ha prosperat malgrat els vots a favor delsi els. La resta de formacions del Parlament -, la, el- hi han votat en contra, excepte, que ha optat per l'abstenció. L'independentisme ha retret al partit socialista que no acceptés l'esmena que instava a promoure l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia.Davant del previsible resultat de la votació, la diputada socialistaha acusat als grups polítics independentistes dei voler crear una "que elimina una part dels catalans", reiterant que "això no és diàleg". "Vostès volen obviar el 50% dels catalans que no són independentistes", ha lamentat.Aragonès ja havia anunciat aquest dimecres, en la compareixença davant l'hemicicle per explicar els últims esdeveniments en la política catalana, que el Govern impulsaria una "gran aliança" per portar l'autodeterminació i l'amnistia a la trobada del setembre amb l'executiu de. Per això, el president republicà, convocarà en les pròximes setmanes les forces que van donar suport a la sevaLa portaveu de Junts,, ha recordat que hi ha altres mecanismes per parlar sobre les qüestions que demana el partit socialista. "Aquest Parlament és la casa de la paraula on rau la, la del 52% i la del 48%", ha afirmat, referint-se al percentatge d'independentistes i no independentistes. També ha recordat que Junts ha acceptat una taula de diàleg "amb escepticisme" perquè "no només ha de dialogar, sinó que ha de".El diputat d'ERC,, ha assegurat que "no es poden obviar les majories sorgides del poble" i tampoc es pot negar que en aquest Parlament "hi hagi una". Així, ha lamentat que la taula que proposava el PSC "pretengui prescindir d'aquesta evidència democràtica".En la mateixa línia, la representant de la CUP,, ha retret als socialistes "oblidar els principis de la democràcia" i els ha acusat de defensar els. "El poble decideix votant i això és democràcia", ha afirmat referint-se al referèndum.D'altra banda, el portaveu dels comuns,, ha defensat la moció socialista com una "oportunitat per avançar des delambque existeixen" i ha recalcat que aquest és un moment de "victòries, avenços i aliances". "Aquesta ha de ser la legislatura del diàleg i les", ha dit.

