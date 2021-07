La Fiscalia demana un any i mig de presó pel fotoperiodista d'«El País» detingut durant les protestes

EN DIRECTE Vídeo del nostre company @gutcab, que era al costat del fotògraf d'@el_pais Albert García en ser detingut. No volien que es gravés la seva actuació. "A aquest me'l detens per agressió", ha dit a un dels agents del CNP el seu superior https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/fwj4EuWMPv — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

Aquesta és la petició de condemna per part de laper suposadament agredir dos policies nacionals antiavalots durant les protestes contra laGarcia va ser detingut i traslladat a la comissaria de la policia espanyola a La Verneda. La versió del fotoperiodista, corroborada per diversos companys presents en el moment de la detenció, és completament diferent de la dels policies i assegura que en cap cas va agredir els agents, sinó que estava intentant que no l'impedissin fotografiar les detencions.Segons el ministeri públic, cap a les 20.30 hores del 18 d'octubre, un agent estava intentant fer una detenció davant del Teatre Borràs, a la plaça Urquinaona.li va dir que marxés d'allà, però el fotògraf hauria agafat "violentament" l'agent pel coll de l'armilla antitrauma i el va tirar a terra. Després hauria marxat corrent amb la persona que estava sent detinguda.Els agents se’l van emportar emmanillat per l’esquena, amb la càmera de fotos penjada al coll. Garcia va ser traslladat a la comissaria de la Verneda on es van concentrar fins a una trentena de persones per donar-li suport.Col·lectius professionals com el Col·legi de Periodistes o el Grup Barnils van condemnar la detenció i han exigit explicacions.

