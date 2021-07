Aragonès activa la «gran aliança» per l'autodeterminació i l'amnistia

Sintonia amb els comuns, enfrontament amb el PSC

La intenció del president de la, és arribar a la reunió de la taula de diàleg prevista per la setmana del 13 de setembre a Barcelona amb una "gran aliança" construïda a Catalunya al voltant de l'autodeterminació i l'amnistia. Aquesta aliança es començarà a bastir durant el mes de juliol, amb reunions ambi laen les properes setmanes, a les quals s'hi acabaran sumant les entitats sobiranistes. En una compareixença a petició pròpia al Parlament per analitzar l'escenari posterior als indults i a l'informe del Consell d'Europa , Aragonès ha assenyalat que el diàleg ambés la negociació "més difícil de la història contemporània de Catalunya", i que per això la part catalana hi ha d'anar "reforçada" per la societat civil.La idea, per tant, és la de recuperar l'esperit fundacional del-estructurat a l'entorn del- i del, que es va posar en marxa abans de l'1-O amb la votació acordada com a objectiu principal. Aquest continua sent el marc en el qual traça l'estratègia Aragonès, malgrat la negativa de Sánchez a concedir un referèndum d'autodeterminació. Des de Presidència també esperen que elssobre l'autodeterminació i l'amnistia, que amb tota probabilitat es reunirà de manera solemne a principis de setembre, uns dies abans que la taula de diàleg se citi a Barcelona.Aragonès ha demanat a l'Estat que doni compliment a l'informe del Consell d'Europa, que "evidencia que no pot ser delicte que la ciutadania decideixi sobre el seu futur". El president creu que l'informe "deixa clar" quei que Catalunya té el "dret a decidir" el seu futur. Aragonès també ha defensat que la resolució obre una "nova etapa" en les decisions judicials a Europa sobre el procés i ha recordat que el(TEDH) està "lligat i pendent" de les decisions que es prenen en el ple del Consell. Un organisme, segons Aragonès, que avala la via dialogada que propugna ara el Govern.Els indults, ha indicat, són un "primer pas", visió que ha compartit, cap de files dels, que també ha defensat lacom a via per continuar eixamplant la desjudicialització. Aquesta reforma hauria de servir per facilitar el, una altra de les qüestions que Aragonès portarà a la taula de diàleg sota el paraigua de l'amnistia. Albiach ha demanat alque deixi de bloquejar la reforma de la sedició, aturada al Congrés dels Diputats malgrat que el ministre de Justícia,, s'havia compromès a activar-la abans d'acabar el 2020., líder dels comuns al Congrés, pressiona perquè sigui així.Menys sintonia hi ha hagut entre Aragonès i el PSC, representat pel seu cap de files al Parlament,. El líder socialista ha demanat al president de la Generalitati li ha recordat que va intentar "suspendre unes eleccions democràtiques" i li ha retret haver participat en la "vulneració de drets" en els fets del setembre i de l'octubre del 2017 al Parlament. El líder dels socialistes també ha afirmat estar "decebut" perquèi ha tornat a demanar convocar la taula entre partits catalans. Illa ha corregit el dirigent d'ERC sobre la interpretació de l'informe aprovat pel Consell d'Europa i ha afirmat que el que demana ésAragonès ha descartat reiteradament la posada en marxa d'una taula de diàleg entre catalans, petició estrella del PSC en el camí cap a la cita amb la delegació espanyola. Aquest mecanisme a Catalunya tampoc compta amb el vist-i-plau de la, que desconfia, també, de qualsevol acord al qual es pugui arribar amb l'Estat que pugui devaluar les demandes sorgides de les urnes., diputada dels anticapitalistes, ha indicat que la principal tasca de l'acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació ha de ser. La CUP demana no utilitzar aquest acord "només com a eina de pressió" a la taula de diàleg, i ressalta quemarquen el camí que ha de seguir el país, construint els "més amplis consensos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor