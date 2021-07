La variant Delta i el final de curs, el còctel que dispara la Covid

L'ha convençut el Govern per fer marxa enrere en l'obertura de l'oci nocturn, tal com ha avançat aquest dimarts al matí la portaveu, Patrícia Plaja , i ha aprovat aquesta tarda el Procicat."La incidència és alta i vei les activitats de més interacció social de gent jove", ha explicat a la sortida de l'òrgan d'emergències, el subdirector de l'Agència de Salut Pública,, que també ha atribuït l'augment de casos del coronavirus a laEl perfil dels hospitalitzats va baixant d'edat per l'efecte de la vacunació, ha explicat, amb uni la pressió assistencial centrada a hores d'ara en els centres d'atenció primària.Per la seva banda, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil,, com ja havia fet aquest matí Plaja. "Quan no es pugui controlar la distància de metre i mig, la recomanació és seguir-la utilitzant", ha afirmat.Discoteques, sales de ball, karaokes i bars musicals hauran de tancar els interiors almenys durant quinze dies. Només podran mantenir-se en funcionament els locals a l'aire lliure i les discoteques que tinguin una terrassa podran obrir aquesta zona. Això sí, l'horari de tancament es retalla mitja hora i a les tres els locals d'oci nocturn hauran d'estar tancats.Elsi els festivals de música ambes podran continuar celebrant, però. Perquè la Generalitat els autoritzi, els organitzadors hauran de presentar un pla de seguretat que inclogui aquestes mesures preventives. No caldrà testar qui vagi a concerts amb els assistents asseguts amb un seient preassignat. Les mesures entraran en vigor divendres i tindran una durada de catorze dies.

