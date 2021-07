Barcelona engega el procés per crear quatre superilles a l'Eixample el 2023

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que engega la redacció dels avantprojectes que han de permetre. Els carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell es convertiran en eixos verds, suposaran la creació de quatre noves places i. La previsió és que les obres comencin el 2022 i acabin el primer trimestre del 2023. El pressupost és de 38 milions d'euros.La reforma dels quatre carrers s'emmarca en el projecte urbanístic que el consistori ha batejat amb el nom de, que preveu crears a la part de la ciutat que forma part del Pla Cerdà, és a dir majoritàriament a l'Eixample i en algunes parts del districte de Gràcia. L'objectiu és que un de cada tres carrers sigui un eix verd i que cada veí i veïna tingui un d’aquests eixos o una plaça a 200 metres de casa seva.Els eixos verds sónt, que seguint el camí iniciat per les superilles, faciliten l'estada dels veïns en l'espai públic i incorporen més elements verds. Les places es generen en les cruïlles, aprofitant els xamfrans de la trama Cerdà.Els eixos verds seran plataformes úniques, és a dir, que s'eliminarà la diferència de nivell que actualment hi ha entre calçada i vorera. A la pràctica això significarà que. Com a efecte col·lateral, els elements d'urbanisme tàctic instal·lats fins ara desapareixeran.t. Un element que, segons l'Ajuntament, garanteix durabilitat, és fàcil de reposar i versàtil. També es calcula que als 21 eixos verds s'hi plantaran 4.000 nous arbres, incrementant la presència d'elements verds de l'1% al 10%.El consistori defensa que el nou model urbanístic suposarà un factor de. L'Ajuntament basa els seus arguments en l'estudi realitzat arran de la creació de la superilla a Sant Antoni, que assegura que l’afluència de visitants a la zona de Sant Antoni Comerç es va incrementar un 16%, arribant als 64 milions de visitants anuals. Segons dades de l'Ajuntament, el comerç de proximitat ha crescut un 30% al Poblenou des de la creació de la superilla."Els cotxes deixaran de ser protagonistes per ser convidats", ha assegurat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme,, en la roda de premsa de presentació del projecte. Sanz ha insistit que actualment són 300.000 els cotxes que creuen l'Eixample cada dia. "El carrer del segle XXI ha vingut per quedar-se", ha defensat.Sanz ha detallat que ara tocaràamb la participació veïnal, per definir les característiques concretes de cadascun. "El 2022 anunciarem quins carrers seran els següents per deixar-ho tot apunt pel mandat següent", ha conclòs Sanz.

