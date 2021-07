Els casos entre els joves, disparats

després de l'augment de contagis dels darrers dies, sobretot entre la població més jove. El Govern decideix clausurar tots els locals d'oci nocturn que no siguin en espai obert, una mesura que afecta de manera clara les discoteques.requerirà, de manera obligatòria, un test d'antígens o una PCR negativa, o estar vacunat amb pauta completa."Només podran obrir les zones que estiguin totalment a l'aire lliure", ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Serà un tancament quei s'aplicarà a partir del divendres 9 de juliol. La mesura, però,programats per aquests dies, com elAquest ha estat el resultat de la reunió d'urgència que ha convocat Salut amb la patronal del sector aquest migdia. La patronal estava convençuda que la reunió era per, com ja fa dies que reclamen, però amb aquesta última hora el"l'estocada final" dels establiments i ho descriu com "una sentència de mort".La, va anunciar aquest dilluns que ja s'estaven planejant"quirúrgiques" i "concretes" i que volen treballar "amb els sectors afectats". Si es produeixen més canvis en les mesures, doncs, el Procicat els confirmarà durant aquesta setmana. Els hospitals catalans ja han començat a notar aquest dimarts els efectes de la nova onada de contagis per Covid. En les últimes 24 hores els pacients ingressats a planta han augmentat en 31 i ja són 575. Pel que fa als crítics, n'hi ha dotze més i ja són un total de 133. A més, s'han declarat tres morts durant les últimes 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.274.La positivitat entre els joves segueix a l'alça. Mentre aquest dilluns es confirmava que un de cada cent joves s'havia contagiat durant els últims set dies , el BIOCOMSC preveu que un de cada 40 joves acabarà contagiant-se de la Covid simultàniament. El grup de la UPC ha constatat també una pujada forta de casos entre persones de 30 a 50 anys, que s'apropa a màxims registrats, i "significativa" entre 50 i 70.Els experts analistes de la UPC apunten que tenint en compte l'alta positivització, molts casos no s'acaben trobant i ha afegit que els reals totals acostumen a ser tres vegades els que es troben amb tests ràpids simptomàtics.

