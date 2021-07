El govern espanyol aprova la llei del «només sí és sí»

Reforma de les pensions

Elha aprovat aquest dimarts el projecte de, coneguda com la llei delper la seva nova definició del consentiment. Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, en la seva comoareixença després del. En el redactat de la llei s'especifica que "només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona". "És una llei que ens fa millors com a societat", ha manifestat Montero.Amb aquestadel, tot acte sexual que es produeixi sense el consentiment explícit s'entendrà com unai les víctimes ja no hauran d'acreditar que s'han ressistiti o que s'ha produït un acte de violència. D'aquesta manera, l'estat espanyol fa seu el que estableix eli segueix un model ja aprovat per altres països, com Suècia i el Regne Unit.L'aprovació del text es produeix en vigílies del cinquè aniversari de l'agressió de, el cas que va desfermar una de les onades de protesta més importants en la història dela l'estat espanyol, al crit dei precisament el "només sí és sí". La nova llei arriba en un moment en què proliferen les denúncies contra agressions patides pel col·lectiu homosexual i LGTBI. L'assassinat del jove Samuel a A Corunya ha generat una forta repulsa en tota la societat i ha desfermat una onada de mobilitzacions de protesta. La ministra Montero ha expressat també la condemna de l'executiu.El text legislatiu acaba amb la diferència entrei agressió en eli equipara les víctimes d'agressió sexual amb les víctimes de. De fet, l'abús desapareix del Codi Penal. "La llei posa les víctimes en el centre de tota l'acció pública", en paraules de la ministra portaveu aquest dimarts. "El silenci o la passivitat no significa consentiment", ha subratllat la ministra.L'executiu ha aprovat el projecte un any després que donés llum verda a l'avantprojecte, que ara disposa també dels informes deli del. El mes de setembre iniciarà la fase de tramitació parlamentària. La llei ha estat impulsada pelque dirigeix Irene Montero. La ministra portaveu ha expressat aquest dimarts que el govern espanyol "confia que el text pugui tenir al final del tràmit parlamentari un consens molt ampli".Una de les claus del nou text és psoar el consentiment en el centre de la llei. Fins ara, la legislació només entenia que s'havia produït una agresió sexual en cas de l'o la. L'acord d'Istambul del 2014 sobre drets humans va modificar aquesta perspectiva a l'exigir als estats signants que posessin el consentiment en la base de la seva legislació.Un altre element rellevant de la llei és que incorpora el mateix grau de protecció que tenen les víctimes de. D'aquesta manera, les vícitmes d'agressió sexual disposaran de protecció fins i tot en el cas que no presentin una denúncia. En la línia d'evitar la, es crearandurant les 24 hores, s'engegaran mesures d'acompanyament de les víctimes i es garantirà que no hi hagiamb els agressors i que es pugui declarar en sales especials.També s'inclou un seguit de mesures adreçades alsque han estat víctimes d'agressió sexual. Així, es contempla la creació de, com funcionen en alguns països nòrdics, uns centres especials a cura de professionals de diversos àmbits.L'executiu ha aprovat també el primer paquet deacordat amb els. L'avantprojecte de llei inclou lade les pensions amb l'IPC, la derogació del factor de sostenibilitat així com mesures orientades a revisar el model deper apropar l'edat efectiva de jubilació a la legal. La reforma està vinculada a les mesures acordades amben el marc del pla de recuperació.D'aquesta manera, la reforma elimina els aspectes més polèmics de la reforma de les pensions feta pelde 2013, és a dir, l'índex de revalorització de les pensions (IRP) que limitava la pujada anual a un 0,25% quan hi hagués dèficit i el factor de, que havia d'entrar en vigor el 2023 i implicava una rebaixa de la pensió en relació amb l'evolució de l'esperança de vida.

