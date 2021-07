Centenars de persones surten al carrer pel Samuel, el jove gai assassinat a Galícia

🔴 La manifestació improvisada en rebuig a l'assassinat de Samuel avança per Gran Via de Barcelona col·lapsant el centre de la ciutat pic.twitter.com/brraLSBD5R — ORGULL RÀDIO 🏳️‍🌈 (@OrgullRadio) July 5, 2021

Centenars de persones han sortit al carrer aquest dilluns en diverses ciutats catalanes per mostrar la seva, el jove de 24 anys mort dissabte apallissat per 14 persones al crit de "maricón".La més multitudinària ha estat la de Barcelona, amb el lema "Justícia per a Samuel", convocada per l'i la plataforma LGTBI a les portes del Centre LGTBI, que ha estat atacat amb pintades abans de la concentració. A la protesta s'han sentit crits de "no passaran", s'ha reclamat a les administracions mesures perquè no es tornin a repetir casos com els del Samuel i s'ha guardat un minut de silenci en memòria del jove."És un fet molt tràgic, però és un paradigma que no teníem fins ara, a l'estat espanyol tenim l'assassinat per homofòbia", ha lamentat el president de l'Observatori,. "L'homofòbia mata i els poders públics han d'actuar immediatament", ha afegit en una manifestació a què han assistit l'alcaldessa de Barcelona,, i les conselleres de Drets Socials i d'Igualtat i Feminismes,Després de la concentració ha començat una manifestació improvisada que ha recorregut la Gran Via fins a la plaça Universitat i ha continuat per la Rambla, entre crits en defensa del col·lectiu LGTBI.La indignació pel crim s'ha fet sentir també en ciutats com ara Sabadell, Tarragona, Reus, Granollers, Igualada, Mataró i Manresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor