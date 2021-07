Agressió homòfoba a Sant Cugat: deixen un noi inconscient al crit de «maricón»

a Sant Cugat. Al voltant de les 2.30h de la matinada del 26 de juny, dos menors de 15 i 17 anys van apallissar a un noi dea la plaça Onze de Setembre -entre Avinguda de Gràcia i Pla del Vinyet- al crit de "", durant el transcurs de la Festa Major local.Segons a les actes de declaracions policials dels testimonis als quals ha tingut accés, un grup d'amics estava assegut en un banc quan van aparèixer tres nois. Un d'ells va demanar-los el mòbil per fer una trucada i mentre estaven discutint si li feien entrega de l'aparell o li marcaven el número per a ell, els altres dos van començar a agredir a un dels nois recriminant-li la seva orientació sexual. La víctima va "encongir-se" al terra sagnant abans de caure inconscient.El resultat de l'agressió han estat dos punts a la zona cranial, una dent trencada i contusions al braç i a la mandíbula. El noi, que es va despertar sis hores després a la Mútua de Terrassa, no recorda res de l'agressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor