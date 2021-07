I les farmàcies, a l'espera

aquestes últimes setmanes.ha contactat amb una desena de centres i laboratoris de titularitat privada d'arreu de Catalunya que ofereixen el servei de testatge per detectar la Covid-19 i ha pogut comprovar que en aquests moments, coincidint amb una nova onada de contagis i l'inici del període vacacional -amb menys restriccions per viatjar que ara fa un any- els. Diversos usuaris consultats per aquest diari han confirmat que ael preu rondava els. O, dit d'una altra manera, saber si tens coronavirus costa ara el doble que fa un mes.L'ja va suposar una principis de juny, suposant un increment del preu de la prova ràpida, que ofereix el resultat en 15 o 20 minuts, d'entre 5 i 10 euros. Ara, amb l'casos dels últims dies, sobretot entre la població més jove, elsHa passat el mateix amb les, que també han augmentat el preu. En aquest cas, segons ha pogut comprovar aquest diari, el cost de les proves oscil·la actualment entre els 95 i els 135 euros, depenent de la clínica. I és que, ja que els centres sanitaris només testegen si els pacients presenten símptomes o són contactes estrets.Tot i que a finals d'abril el ministeri de Sanitat va presentar un esborrany de reial decret perquè les farmàcies poguessin vendre tests d'antígens a particulars sense recepta mèdica , encara no és possible adquirir-los. Es tracta d'una acció que, però que ha de tenir el vistiplau del ministeri per poder-se aplicar.El president de l', explicava aquest diumenge al Via Lliure de RAC1 que estan esperant resposta per part de Salut. "per fer testos a tothom que calgui: és un element de proximitat i capil·laritat", va dir, alhora que va denunciar que s'ha tingut l'oportunitat de fer les coses amb temps i que "hi ha països on fa mesos que això funciona".Aprovar aquesta mesura seria una via per, ja que la majoria de nous contagis no requereixen hospitalització i, per tant, tot el pes recau sobre els CAP i consultoris mèdics. És també per aquest motiu que el departament de Salut ha anunciat aquest dilluns

