La justícia espanyola avala i compra els arguments del cartell de Vox sobre els menors no acompanyats

L'haelcontra les mesures cautelars presentat per la fiscalía, al qual es va adherir el PSOE,per la penjada de, tal com ha avançat El País. Elscompren així els arguments de la formació d'extrema dreta i ho veuen com un "".Eldel partit d', amb el lema "Protegeix Madrid, vota segur", va marcar laen ser col·locat a l'estació de Puerta del Sol, una de les més transitades de la capital. S'hi podia llegir, amb dades falses: "Un mena, 4.700 euros al mes. La teva àvia, 426 euros de pensió al mes".Elsargumenten que "amb independència de si les xifres que s'ofereixen són o no certes, (". La fiscalia va presentar unaperi va sol·licitar la retirada immediata, tot i que no es va acabar produint perquè es vaLa interlocutòria a què ha tingut accés El País fa referència també que "el cartell pot interpretar-se com un missatge electoral a un col·lectiu molt més nombrós que els menors no acompanyats, en el qual es presenta una crítica gràfica i directa sobre la quantia de les pensions en comparació amb el sosteniment d'aquests joves".

