Mor el periodista Tico Medina als 86 anys

conegut com a, considerat un dels mestres del periodisme a l'Estat, ha mort aquest dilluns als 86 anys, tal com ha confirmat Carlos Herrera a la Cadena Cope. Tot i que feia temps que tenia un estat de salut delicat,i col·laborava en diversos els mitjans de comunicació.Nascut a Granada i a punt de fer 87 anys, Tico va ser una de les grans figures del periodisme ia l'Estat. Va conversar amb innombrables personalitats -acumulava més de 50.000 entrevistes- i va tocar tots els gèneres de la professió.El periodista va treballar a múltiples mitjans de comunicació comen premsa escrita,i en televisió va passar perCom a reconeixement a la seva carrera, Tico va rebre nombrosos premis, com la Medalla al Mèrit en el Treball (2017), la Medalla d'Andalusia (2008), l'Antena d'Or o l'Ondaspersonalitats de la talla de Salvador Dalí, Richard Nixon, Saddam Hussein o Pablo Neruda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor