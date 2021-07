Un de cada 100 joves catalans ha donat positiu durant l'última setmana

CONTAGIS 733.569 (+3.563) INGRESSATS 544 (+22) UCI 121 (-2) DEFUNCIONS 22.271 (+1) Rt 2,99 (+0,49) REBROT EPG 978 (+299) VACUNACIÓ DOSI 1 4.334.326 (+43.860) DOSI 2 2.836.696 (+53.230) Actualització: 05/07/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 4.334.326 ( +43.860 ) 65% (+0,7) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 3.150.410 (+57.937) 47,2% (+0,8) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 696.794 (+121.147) Actualització: 05/07/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.149.012 (+7.215) REBUIG A LA VACUNA 72.452 (+379) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.534.832 Dosis Moderna/Lonza: 602.884 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.243.573 Dosis Janssen: 163.617 Actualització: 28/06/2021

Altres notícies que et poden interessar

La Covid-19 no atura a Catalunya. El Departament de Salut ha declaraten les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en. La velocitat de propagació, l'continua a l'alça i puja 49 centèsimes, fins al, mentre queBona part dels contagis s'han donat enEn aquesta franja, ladurant l'última setmana ha estat, segons els informes de Biocom-SC per a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, cosa que significa que s'ha detectat Covid ad'aquesta edat en els darrers set dies. En canvi, tota, especialment les de més edat.En les últimes 24 hores els pacients ingressats a planta han augmentat en 22 i ja són. Pel que fa als, n'hi ha dos menys que el diumenge i ja són. A més, s'ha declaratdurant les últimes 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.271.Pel que fa a laa 14 dies també puja i passa de 280,18 a 337,97. El 14,09% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La vacunació, per la seva part, ha abaixat el ritme durant les darreres 24 hores. Hi ha 4.334.326 catalans punxats amb la primera dosi i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor