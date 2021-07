El papa Francesc, hospitalitzat per ser operat d'un problema de còlon

Elha estat ingressat aquest diumenge a la tarda a l'hospital Policlínic Gemelli de Roma per ser sotmès a unaper "una estenosi diverticular simptomàtica de l'còlon", segons ha informat el Vaticà."Aquesta tarda el papa Francesc ha anat al Policlínic Gemelli de Roma on serà sotmès a una cirurgia programada per una", ha indicat el portaveu vaticà, Matteo Bruni, en un breu comunicat.El pontífex, de, serà intervingut en les properes hores després d'haver resat l'Àngelus aquest diumenge a la plaça de Sant Pere del Vaticà i reduirà la seva agenda durant les properes setmanes. Francescde bisbe de Roma després de la renúncia de Benet XVI.

