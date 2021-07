El Canet Rock detecta 18 positius entre els primers 8.000 tests

Altres notícies que et poden interessar

Dos anys després de l'última edició del Canet Rock, el festival se celebra aquest dissabte 3 de juliol amb els indicadors de la pandèmia que es disparen. No obstant això, el festival ha organitzat unambper garantir la màxima seguretat als assistents. Fins a les 13 h, s'han detectatentre els gairebé 8.000 tests que s'han fet aquest mateix matí als diferents punts que ha habilitat el festival arreu del territori català.Els positius són cinc a Barcelona, dos a Girona, dos a Canet de Mar, dos a Tarragona, dos a Vilafranca del Penedès, dos a Vilanova i la Geltrú, un a Granollers, un a Sabadell i un a Manresa. La previsió és que més depassin un test d'antígens per accedir al recinte, convertint el Canet Rock en el cribratge més important entre els joves, el grup de població més afectat pels contagis.Els assistents al Canet Rock estan fentde més d'una hora per fer-se un test d'antígens i aconseguir el resultat negatiu que els permeti entrar al recinte. Fonts de l'organització han explicat que molta gent ha anat a fer-se la prova abans de l'hora que tenia fixada per "l'efecte Vida" –el festival de Vilanova on hi va haver, també, llargues cues- i s'han desbordat les previsions que havien fet. Cap a quarts de quatre, el Canet Rock ja havia fet 13.300 testos d'antígens.La Tanit i la Sol han optat per fer-se la prova a"Teníem hora a dos quarts de dues del migdia, però hem acabat fent tres hores de cua", es queixa la primera, tot i que reconeix que li sembla "bé que ens els facin fer (el test), et sents més segura". També en Brian Vancells se l'ha acabat fent dues hores més tard de l'hora que tenia demanada. Tot i l'espera, creu que "val la pena que ho fem, estar en un concert assegut no val la pena". Per la seva part, la Mireia Montells també reconeix que l'ha agafat per sorpresa tanta cua. "Veig bé que ho facin, però potser s'hauria d'haver organitzat millor per evitar tantes cues", opina.Tal com estableix el protocol, les persones que han donat positiu al test d'antígens no han pogut accedir al recinte del festival i se'ls ha derivat a un. Malgrat tot, se'ls retornarà l'import íntegre de l'entrada. En alguns dels punts de cribratge, s'han format llargues cues.Presentar un resultat negatiu és un requisit indispensable per poder accedir al festival. És per això que l'organització ha habilitat fins aper poder fer-se un test d'antígens, fins a les 22 h. La prova té un cost de set euros per qui va comprar l'entrada aquest any, mentre que els que van conservar l'entrada de l'any passat no van haver d'abonar l'import.El Canet Rock és un dels esdeveniments inclosos dins el projecte F, una iniciativa que va arrencar amb el concert pilot de Love of Lesbian al palau Sant Jordi de Barcelona i del qual també formen part el festival Vida i el Cruïlla.

