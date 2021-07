La pandèmia es descontrola: Rt de 2,07 i risc de rebrot de 438

CONTAGIS 726.544 (+5.705) INGRESSATS 473 (-2) UCI 120 (+5) DEFUNCIONS 22.268 (=) Rt 2,07 (+0,36) REBROT EPG 438 (+156) VACUNACIÓ DOSI 1 4.276.019 (+47.939) DOSI 2 2.757.739 (+82.024) Actualització: 03/07/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 4.276.019 ( +47.939 ) 64,1% (+0,8) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 3.063.751 (+82.024) 45,9% (+0,7) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 580.802 (-66.794) Actualització: 03/07/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.149.012 (+7.215) REBUIG A LA VACUNA 72.452 (+379) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.534.832 Dosis Moderna/Lonza: 602.884 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.243.573 Dosis Janssen: 163.617 Actualització: 28/06/2021

Les dades no parein de créixer i la pandèmia està descontrolada a Catalunya. El Departament de Salut ha declarat 5.705 nous casos en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en. La velocitat de propagació, l'continua a l'alça i puja 36 centèsimes i supera els dos punts, fins al, mentre queEn paral·lel, els pacients ingressats a planta són 472, 2 menys que el divendres, però l'UCI pateix un petit repunt i. No s'ha declarat cap mort durant les últimes 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.268. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies també puja i passa de 169,85 a 217,78. El 10,90% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.Això sí, el ritme de vacunació és manté i ja hi ha 4.276.019 catalans amb la primera dosi de la vacuna i 3.063.751 amb la pauta completa. Això representa que més del 45% de la població de més de 16 anys ja té la pauta completa.

