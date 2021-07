Elena es compromet a «feminitzar» la cúpula dels Mossos

Assumeixo un compromís: al final d'aquesta legislatura, com a mínim un terç dels membres de la cúpula dels @mossos seran dones. pic.twitter.com/wRHZ2fk6EC — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) July 2, 2021

El conseller d'Interior,, s'ha compromès a "feminitzar" la cúpula de la policia catalana i assegura que al final d'aquesta legislatura hi haurà, com a mínim, un terç de dones a la direcció. "Avui són 3 de 28, i això no respon a la realitat del cos ni de la nostra societat, i cal adaptar-lo des del punt de vista de gènere i també amb un canvi i relleu generacional que sempre és exigible", ha explicat Elena en la seva compareixença a la comissió del Parlament.El responsable d'Interior delha marcat el "repte" que hi hagi "paritat" en la cúpula dels Mossos al final de la dècada, amb l'objectiu que "els serveis de seguretat i emergències s'assemblin cada dia més a la societat". Des de la comissió parlamentària d'Interior, Elena també ha abordat quins seran els punts clau del departament durant la legislatura.Les-que també s'han produït la pandèmia, quan estaven aturats segons el govern espanyol- serà revisat, segons el conseller. Elena ha admès que cal "reforçar solucions" i afirma que el departament té la intenció de participar en un grup de treball conjunt del Govern per a garantir el dret a l'habitatge.Elena ha situat els drets i llibertats de la ciutadania com una de les màximes preocupacions del departament i dels agents de seguretat del país. Ha afirmat que, sobretot en situacions de màxima vulnerabilitat. La garantia de seguretat ha de servir per consolidar drets i llibertats, no per retallar-los". A més, el conseller ha destacat la importància de garantir un altre dret fonamental, el de la igualtat. "Hem de poder viure plenament segons la nostra identitat i diversitat sense patir discriminacions. Protegir que tothom pugui ser, pensar, sentir-se, estimar i tenir les creences que vulgui", ha assegurat.

