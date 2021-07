​Vídeo | Així ha guanyat Pablo Díaz el pot d'1,8 milions de «Pasapalabra»

Passió musical heretada

Un personatge peculiar

ha guanyat aquest dijous, després de completar les 25 definicions de la prova final del “rosco”. Amb 23 anys, el canari és també el concursant més longeu en la història de l’espai, que presenta cada tarda, amb un total de 259 programes.El jove va tenir 176 segons per completar la famosa prova del programa i es va enfrontar en aquest duel final a Javier. Pablo va aconseguir completar totes les definicions del conegut “tortell” però va ser la paraula “dux” la que li va donar la victòria i el gran premi d’1.828.000, el tercer més alt de la història del format.Malgrat que resideix al costat dels seus pares en un pis del Retiro de Madrid, Pablo va néixer a Tenerife i va estar estudiant un màster de violí a Amsterdam. Des dels cinc anys rep classes de, i va arribar a ser guardonat amb un premi a l’alumne més excel·lent de lade mans de la Reina Sofia.La passió per la música l’ha heretada de la seva família. El seu pare és un conegut concertista i la seva mare, professora de piano per a nens. Amb 16 anys, Pablo va començar de manera prematura a impartir assignatures a la prestigiosaEncara amb la seva carrera musical, el violinista ha ofert múltiples concerts en diversos països, a més de compartir el seu contingut a la plataforma de. El guanyador del pot de Pasapalabra també és un apassionat de la lectura i de les paraules, per la qual cosa es va animar a participar al concurs d’Antena 3.Díaz ja havia concursat a Pasapalabra l’any 2017, amb 19 anys, i es va mantenir 47 programes fins que va ser eliminat. El 26 de juny de 2020 va tornar a l’espai en el que, ara sí, ha aconseguit el premi final.A sota, un vídeo de l’entrevista que li van fer a, i un dels seus concerts de violí.

