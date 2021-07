Degoteig de discoteques que tanquen per no poder complir les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

Sis discoteques catalanes que havien reobert les portes tornaran a abaixar la persiana aquest cap de setmana. Són, a Barcelona;, a Mataró;, a Badalona, i, a Montblanc.Altres locals com ara la Sala Apolo, Razzmatazz, Input High Fidelity Club i Arena de Blanes van anunciar fa uns dies que no reobriren per la duresa de les mesures aplicades al sector.Segons la patronal de l'oci nocturn Fecasarm,i cal substituir-les "urgentment" per tests previs a l'entrada als locals, amb l'objectiu de "crear espais segurs".L'escrit de l'associació adverteix que el sector del lleure nocturn té "tots els números d'haver de pagar els plats trencats de tots els contagis" i sosté que el tancament de discoteques "farà disparar encara més l'oci nocturn il·legal i descontrolat".amb un codi QR "no alterable ni falsificable". Amb aquest protocol, assegura la patronal, es permetria detectar nombrosos casos asimptomàtics i aïllar-los.

