Aragonès demana prudència

El president de la Generalitat,, ha anunciat aquest dijous que el Govern destinaràdurant el 2021 aque fomentin la contractació dels col·lectius més afectats per la crisi derivada de la pandèmia. Es tracta de la xifra més alta de la història i que suposa un increment del 54,6% respecte de la de l'any passat. Aragonès ha anunciat la mesura en una visita a un centre ocupacional de Vilanova i la Geltrú, acompanyat del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.Segons els càlculs del govern, elbeneficiarà a gairebé mig milió de persones i prioritzarà les dones, joves, persones més grans de 45 anys i ciutadans directament afectats per la pandèmia.Aragonès ha assenyalat que a la xifra de 917 milions ascendeix fins als 1.436 si s'hi sumen les ajudes directes a treballadors afectats per ERTO i autònoms. El president ha qualificat el pla deimpulsada mai per la Generalitat.Fa dues setmanes, Aragonès va anunciar un pla de "més de 1.000 milions" per "protegir" el teixit productiu del país. El pla tenia dues vies principals: l'atorgament de 993 milions d'euros que aniran destinats a diferents sectors empresarials i la concessió d'una nova prestació de 60 milions d'euros a persones en ERTO.Durant la roda de premsa de presentació de la mesura, Aragonès ha assegurat que els incentius per a la recuperació econòmica. Torrent ha afegit que es preveu incloure plans per fomentar la formació i l'economia social.El conseller d'Empresa ha detallat que el pla també inclouque contractin joves durant més d'un any. La partida econòmica anunciada avui per la Generalitat prové dels fons europeus i també en part, de transferències de l'Estat.En la mateixa roda de premsa,davant l'increment de casos de Covid-19 dels darrers dies a Catalunya. El president també ha fet una crida a la vacunació. "Qui demani cita i es vacuni, es protegirà a ell i al seu entorn", ha dit.per l'increment de casos registrats i ha remarcat la pressió que suposa per a l'atenció primària, que alhora és la responsable del procés de vacunació. "Reforçarem la col·laboració dins el sistema públic per reforçar la vacunació", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor