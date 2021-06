Altres notícies que et poden interessar

Els joves aïllats a l'hotel de Palma que no hagin donat positiu, podran marxar a casa. Això ho ha decidit el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3, que ha tombat el confinament d'un centenar d'estudiants que fa cinc dies que no poden sortir de l'edifici per ser contactes estrets del superbrot de Mallorca. Tots ells estan aïllats a l'hotel, en una de les zones turístiques de l'illa.La jutge pren aquesta decisió criticant el govern balear perquè aquest no ha acreditat de manera sòlida que els estudiants que no han donat positiu a cap test ni prova siguin contactes estrets de contagiats confirmats. En aquest sentit, considera que no és una mesura proporcionada i desfà el confinament d'aquests 108 estudiants.Per altra banda, l'auto sí que avala el confinament a aquelles persones que hagin donat positiu en una prova de coronavirus. D'altra banda, requereix al govern balear que informi el jutjat cada cinc dies de l'evolució en la situació de cadascuna de les persones afectades per revisar-ne el confinament.

