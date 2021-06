Els joves de 16 a 29 ja poden demanar hora per vacunar-se

Altres notícies que et poden interessar

Salut ja ha obertEn una roda de premsa, el conseller Josep Maria Argimon ha anunciat la mesura per combatre el repunt de casos en aquesta franja. Els menors d'edat hauran de presentar una autorització de la família per rebre el vaccí., per tant, demanar hora per vacunar-se a la pàgina web de Salut. La secretària de Salut Pública,, ja va assenyalar que el grup de joves "és molt homogeni" i "gairebé no hi ha casos d'UCI". Així, apuntava que "possiblementCabezas ha recordat que "no estem en les xifres de gener gràcies a l'efecte de la vacunació, però sí en una pujada important"D'aquesta manera, s'eliminen definitivament les franges d'edat per tal d'immunitzar més ràpid els joves.(COMB), Jaume Padrós, també havia demanat la modificació del sistema.El Departament de Salut ha declarat 3.410 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o antígens en les darreres 24 hores. L'índex de positivitat és del 6,19% ila més baixa des de l'inici de la pandèmia. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que, amb dades consolidades, estimen que hi haurà 5.000 positius només de dimarts.En la mateixa roda de premsa, Argimon també ha anunciat queper als que van rebre la primera. A més, ha aprofitat per fer una crida al grup de 40 a 49 anys perquè "és un grup que encara té recorregut, i que ja podria estar pràcticament vacunat".Per la seva banda, Cabezas ha explicat que ", que és "la variant majoritària en el nostre entorn". Així, ha remarcat que les segones dosis són especialment importants perquè "ens protegeixen amb una efectivitat de més del 80%".

