El Tribunal de Comptes rebutja les al·legacions i dona 15 dies per pagar

Els alts càrrecs del Govern afectats per la causa del Tribunal de Comptes. Així ho ha dictaminat l'òrgan fiscalitzador, que ha. En cas que no ho facin, es procedirà a l'Com estava previst, en la sessió d'aquest dimecres. La delegada instructoraa qui havia citat, entre els quals els exconsellers de Presidència Jordi Turull i Neus Munté, ique reclama: de 5.422.879,48 euros a 5.422.411,10. Les partides que han patit lleugeres variacions a la baixa han estat les atribuïdes a les delegacions de la Generalitat a Dinamarca i Croàcia. La Fiscalia ha fet una intervenció "política" i l'advocacia no ha fet cap argumentació.Elreclama aquestes quantitats per les despeses de l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Les xifres individuals comunicades -que en el cas de l'expresident de la Generalitato fins als 1,9 milions en el cas de- són la suma de diverses partides que s'han de repartir entre tots els afectats. Lai, per tant, tots els ex-alts càrrecs vinculats a una partida tenen l'obligació de fer-se'n càrrec. S'han de posar d'acord sobre què aporta cadascú. Així, si algun d'ells al·legués motius per no abonar la fiança, quedaria coberta per la resta.Per exemple, en la partida dees reclama un total de 288.526 euros a deu persones. A Puigdemont, Junqueras i Romeva se'ls reclama 163.889 euros individualment, però, sinó que dependrà de la capacitat econòmica que tinguin fins a arribar al total.El Tribunal, en definitiva,. És per això que la suma de totes les fiances individuals supera l'import total de 5,4 milions d'euros que ha dictat l'òrgan fiscalitzador. Aquestes són les partides que el Tribunal de Comptes ha atribuït a cada alt càrrec o excàrrec del Govern.

