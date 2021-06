Sánchez adverteix l'independentisme: «El PSOE mai permetrà un referèndum»

"Elmai permetrà un". Així de clar ha estat el president del govern espanyol,, en la compareixença alper explicar els indults als presos polítics . "Vostès han d'exercir el principi de realisme", ha afirmat Sánchez en referència a les aspiracions independentistes.El referèndum és, juntament amb l', les dues demandes que elportarà a la taula de diàleg. Abans d'iniciar-la al setembre, com va avançar NacióDigital i va confirmar aquest dimarts el president Pere Aragonès , Sánchez tanca la porta a escoltar aquesta demanda. El president del govern espanyol creu que aquest referèndum només seria possible si l'independentisme "pogués convèncer dos terços del Congrés per", però assegura que això no passarà perquè el PSOE "mai ho acceptarà".El president de l'executiu també ha demanat donar una "oportunitat al" i recorda que "Catalunya sense Espanya no seria pròspera ni plural". Per fer-ho, Sánchez ha reivindicat "l'" de la Constitució espanyola: "Aquella voluntat d'acord no era només per un cop", ha afegit.El líder socialista ha defensat la legalitat dels indults, que defineix com una "" que no qüestiona ni la sentència delni els "delictes comesos". Sánchez també ha justificat el moment per concedir la mesura de gràcia: "El 2017, la via efectiva era la de la; el 2019, davant les protestes, s'havia de reafirmar l'del Suprem; i ara, quan els condemnats han complert part de les penes, és el moment per la concòrdia".

