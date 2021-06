Aragonès i Sánchez acorden reprendre la taula de diàleg la tercera setmana de setembre a Barcelona

Amnistia per "revertir la repressió"

Les fiances marquen la trobada

El president de la Generalitat,, s'ha desplaçat de lafins a la delegació dela Madrid, al, per fer una primera valoració, amb la delegada, de la reunió d'aquest dimarts amb el president del govern espanyol,, per encetar la represa del. Una trobada que, casualitat o no, ha coincidit amb una nova mostra de la situació que viu l'independentisme, més enllà de la concessió dels indults per als nou les fiances del Tribunal de Comptes han posat el context a una trobada freda, sense regals ni passejades prèvies, i amb poca conversa en els pocs minuts que han pogut veure els periodistes. La reunió, que s'ha allargat, ha servit per constatar que malgrat la voluntat dels dos governs de parlar, les posicions continuen allunyades.Aragonès ha admès "diferències evidents" entre el govern espanyol i el Govern, però s'ha reconegut l'existència d'un conflicte polític que s'haurà de resoldre a través del diàleg i, finalment, amb "l'aval del vot de la ciutadania de Catalunya". "Aquests són els elements de l'acord bàsic que va motivar la mesa de diàleg", ha dit. Els dos equips treballaran en les properes setmanes per acordar la metodologia de treball i l'ordre del dia de la mesa de diàleg, que es reprendràa Barcelona, com va avançar. La composició de les delegacions que formaran part de la taula es decidiran en les "properes setmanes". "Serà una delegació institucional que decidirà el govern de Catalunya", ha afirmat.El president ha deixat clar que la part catalana portarà a la taula el referèndum sobre la independència i l'amnistia. "No serà fàcil, ens haurem de carregar de perseverança i paciència", ha admès, i ha reclamat que l'Estat faci una proposta "d'Estat" per a Catalunya. "Catalunya té la proposta: llibertat, fi de la repressió i votar. Aquesta proposta inclou tothom", ha remarcat. La proposta de l'Estat, a dia d'avui, és "mantenir l'status quo". "No s'ha plantejat ni una reforma del finançament ni de l'estatut", ha afegit Aragonès. Ha volgut remarcar que la "proposta intermedia" és el referèndum, perquè el punt de partida és "la independència". "El Govern de Catalunya no renuncia a la independència ni tampoc a la negocaiació i el diàleg", ha reblat.A la trobada a la Moncloa, Aragonès ha posat sobre la taula la necessitat d'establir unasobre la taula de diàleg. "Cal que la taula reprengui els seus treballs. És la millor constatació que les dues parts donem una oportunitat al diàleg i volem resoldre el conflicte", ha afirmat. I això passa perquè els acord que s'obtinguin siguin "validats" per la ciutadania. "Serà la negociació mes complexa de l'etapa contemporània", ha advertit el president. Hi haurà relator? Aragonès ha dit que "totes les garanties i millores" es defensaran, tot i que aquesta qüestió no s'ha acordat.El president ha defensat davant de Sánchez la necessitat d'una amnistia per acabar amb la repressió i l'autodeterminació. "Cal trobar la manera de satisfer la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya per decidir el futur polític del país", ha dit, i per això ha reiterat al president espanyol que cal permetre l'exercici de l'autodeterminació. "Amnistia i autodeterminació són els dos grans consensos de la societat catalana", ha remarcat.Això es traslladarà, també a la mesa de negociació en la línia que reclama el Consell d'Europa. Aragonès ha evitat concretar si s'ha assolit algun compromís per part del govern espanyol per avançar en la desjudicialització. La fi de la repressió inclou també el retorn dels exiliats. "El Consell d'Europa marca el camí", ha dit, i ha emplaçat el govern espanyol ha explicar el seu posicionament sobre com donar-hi compliment.La reunió tambe ha servit per constatar que hi ha dues àrees de treball. Una és la mesa de diàleg, per resoldre el conflicte polític, i per altra banda hi ha altres qüestions rellevants en "l'àmbit dels incompliments de l'estatut, inversions, els fons europeus o l'actualització del sistema de dependència o la sortida de la pandèmia". Inversions i incompliments s'abordaran a la comissió bilateral Estat-Generalitat, que per part catalana estarà presidida per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. A la reunió d'aquest dimarts, el Govern també ha portat la gestió dels fons europeus, que es treballarà bilateralment entre els dos executius ja des d'aquest juliol. Les qüestions més de fons s'abordaran de manera bilateral entre consellers i ministres. "Sense resoldre el conflicte polític de fons no tindrem els mecanismes per l'estabilitat", ha recordat.La trobada ha arrencat amb una nova evidència que la repressió contra l'independentisme és ben viva. El Tribunal de Comptes ha imposat fiances milionàries a una quarantena d'alts càrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat, que pugen fins als 5,4 milions d'euros i s'han de pagar en un termini de 15 dies amb el risc que l'òrgan fiscalitzador els embargui els bens. En concret vol que l'expresident Artur Mas i Andreu Mas-Colell paguin 2,8 milions d'euros mentre que reclama a l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras 1,9 milions. Tot plegat correspon a despeses suposadament irregulars en el marc de la promoció del procés arreu del món.El més afectats en aquesta causa és l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo, que ha d'afrontar 3,6 milions d'euros. Pel que fa a l'exconseller Raül Romeva, el tribunal li exigeix una fiança de 2,1 milions d'euros. Per al portaveu del govern de Mas, Francesc Homs, fiança puja fins als 2,9 milions d'euros, mentre que les interventores Mireia Vidal i Rosa Vidal han de pagar 3,1 milions i 1,8 milions, respectivament. La reunió entre Sánchez i Aragonès ha estat un primer pas, la taula de diàleg torna a tenir data, però la resolució del conflicte continua lluny.

