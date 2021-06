Desapareixen definitivament els diacrítics: aquests són els 15 que sobreviuen

1. Bé: Satisfacció / Be: Ovella o lletra

2. Déu: Divinitat / Deu: Número o naixement d'aigua

3. És: Tercera persona del singular del verb ser / Es: Pronom reflexiu de tercera persona o article definit en baleàric

4. Mà: Part del cos / Ma: Adjectiu possessiu femení

5. Més: En major grau o quantitat / Mes: Part de l'any o sinònim de "però"

6. Món: Planeta on habitem / Mon: Adjectiu possessiu masculí

7. Pèl: Filament de matèria còrnia que neix a la pell de la major part de mamífers (DIEC) / Pel: Contracció de "per" i "el"

8. Què: Pronom que substitueix a "quina cosa" / Que: Pronom relatiu o adverbi quantitatiu o conjunció

9. Sé: Primera forma del singular del verb "ser" / Se: Pronom reflexiu o recíproc

10. Sí: Afirmació / Si: Pronom reflexiu o recíproc de tercera persona o nota musical o conjunció

11. Sòl: Superfície de terreny sobre la qual es camina o terreny considerat en relació amb el conreu / Sol: Astre o nota musical o sense companyia

12. Són: Tercera forma del plural del verb "ser" / Son: Estat fisiològic que constitueix el període de descans (DIEC) o Adjectiu possessiu masculí

13. Té: Tercera forma del singular del verb "tenir" / Te: Beguda infusionada o lletra o pronom

14. Ús: Acció de fer servir una cosa (DIEC) / Us: Pronom acusatiu i datiu de segona persona del plural

15. Vós: Pronom personal de segona persona / Vos: Pronom acusatiu i datiu de segona persona del plural



L'octubre del 2016 l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va anunciar la reducció del llistat d'i ara, quatre anys i mig després,va donar per adaptar-se al canvi. Així,els mitjans de comunicació, l'administració pública i els centres educatius han d'aplicar definitivament la modificació.La llista havia anat augmentant des que Pompeu Fabra en distingís 23 l'any 1913, fins al punt de superar el centenar. En considerar que era necessari revisar-la, els acadèmics van estar dos anys i mig decidint quines paraules s'eliminarien.Com en totes les normes, sempre hi ha excepcions. Aquí és on apareix la funció del, un recurs que permet utilitzar els accents ja no operatius en expressions puntuals o enunciats aïllats que poden portar confusió, com ara titulars de diaris o portades de llibres.

