Catalunya rebaixa els preus dels màsters, però es manté a la part alta de l'Estat

Un pas per apropar-se a la resta d'Europa

Elha aprovat aquest dimarts el decret deper al pròxim curs, que fixa unaper equiparar-los als estudis de grau. Així mateix, el nou decret continua incorporant lespels alumnes més desfavorits.La consellera d'Universitats i Recerca,, ja havia anunciat fa unes setmanes les intencions de fer aquesta rebaixa . La mesura, que és la primera que anuncia el nou executiu en matèria universitària, es concreta després que l'avancés també aquest objectiu.Això és el que recollia en aquesta matèria el document que escenificava el pacte dels dos partits independentistes i que aclaria els passos per a la investidura de: "Completar el procés deblindant la rebaixa del 30% dels preus públics , establint la igualtat de preus entre els graus i els màsters i eliminant els biaixos econòmics en l'elecció d'estudis".Una rebaixa de preus, però, que no serà d'aquest 40% a tots els màsters. En aquells màsters que sí que habiliten per a la professió -per exemple, per ser jutge, arquitecte o enginyer-, la reducció només serà del, passant delsactuals per crèdit lectiu a la xifra del. La disminució seria, per tant, d'una mica més d'un euro. És en aquesta tipologia d'estudis en què Catalunya encara marca un dels registres més alts de l'Estat, sent el cinquè territori amb els preus més elevats, només per darrere d'(32,74 €),(31,14 €),(29,39 €) i(28,96 €).En els estudis superiors en què si es percebrà aquesta baixada és en el cas dels màsters queper a l'exercici d'una professió, i que només impliquen un afegit o una especialització als estudis de grau prèviament cursats. És cert que hi ha més oferta d'aquests màsters que dels habilitants, i per tant, la rebaixa resulta força efectiva.Si finalment aquesta reducció s'aplica, el preu per crèdit d'aquests estudis en les universitats públiques catalanes passarà delsactuals als. Amb això, Catalunya cau de laa l'escala de preus en comparació a la resta de l'Estat, i aconsegueix situar-se a la part inferior, sent el-de disset de l'Estat que tenen universitats- al rànquing de preus.Aquesta xifra de 27,67 € es repeteix en les dues variants de màster perquè la rebaixa aplicada pel Govern consisteix a equiparar aquests estudis amb els, els de més alt cost i nivell, en els quals s'engloben leso la, entre altres opcions acadèmiques.Com s'observa en els dos mapes, algunes comunitats autònomes aposten per establir un, mentre que d'altres estableixen diferents preusdel màster. Catalunya establirà aquesta xifra fixa de 27,67 €, que no té en compte ni el nivell econòmic ni la situació familiar de l'alumnat, situacions delegades alpúblic.La decisió d'de coeficient C va en la línia europea de l'equiparació que es fa a gran part d'Europa. Segons un estudi de l'(OSU), Espanya és el segon territori del continent en què la diferència entre un màster i un grau és més gran, elevant-se fins alsde mitjana.Només per sobre d'aquesta xifra hi ha, en què la diferència és de 7.500 euros, i amb l'excepció del, que no regula els preus universitaris. La dada més diferenciadora, però, és que en països comno hi ha cap diferència econòmica entre cursar un grau o un màster. A altres països com(73 €),(175 €) o(343 €) les diferències també són molt menors a les de la mitjana espanyola.

