Agents de la Guàrdia Urbana esborren el mural de la furgoneta policial en flames

han tirat pel dret i han esborrat aquest dimarts el mural que l'artista Martz havia pintat en una de les parets del passatge de la Canadenca de Barcelona. El grafiter va dibuixar la, recreant l'incident ocorregut durant les protestes per l'alliberament del raper Pablo Hasél a la ciutat.Aquest dilluns el sindicat CSIF havia enviat una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantejant un. Si l'Ajuntament no esborrava el mural en un termini de 24 hores, ho farien ells. Avui han complert l'amenaça i han eliminat l'obra. Tot seguit, han penjat al passatge pancartes reclamant la dimissió dei del tinent d'alcaldia de Seguretat i prevenció,. “Atempta, clarament, contra la institució de la Guàrdia Urbana, denigra al cos, incita a l’odi, banalitza la violència, i es donen idees futures de com atemptar contra la policia", asseguraven.A les crítiques s'hi havien sumat el sindicat Sapol i el PP. Per ara,sobre el fet que els agents hagin actuat pel seu compte, sense esperar l'actuació de la brigada de neteja, en el cas que el consistori ho considerés oportú.

