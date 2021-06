Llum verda a la llei trans. El consell de ministres ha aprovat avui començar a tramitar aquesta nova legislació que permetrà la "igualtat real i efectiva" de les persones LGTBI i, concretament, de les persones trans. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha celebrat la decisió i ha afirmat que es tracta d'un "dia històric" que situa Espanya a "l'avantguarda europea" en matèria de defensa de drets. Ara la llei arribarà al Congrés on els partits voldran introduir-hi esmenes i on toparà amb el rebuig de la dreta. PP i Vox preveuen portar la legislació al Tribunal Constitucional (TC).Un dels elements clau de la nova llei és que obre la porta a l'autodeterminació de gènere -poder canviar de nom i sexe al DNI si la persona ho vol-, un element que generava discrepàncies entre PSOE i Podem. "La llei és una mostra de la fortalesa del govern de coalició", ha remarcat Montero en la roda de premsa posterior al consell de ministres. La llei avança també en la despatologització de les persones LGTBI i es deixa de considerar la transexualitat com una malaltia. La llei també estableix sancions en cas de discriminació.El ministre de Justicia, Juan Carlos Campo, que també ha comparegut en roda de premsa i ha rebut l'agraïment públic de Montero, ha dit que la llei trans és "una llei àmplia" que "reconeix drets" i marca "obligacions". "La llei vol garantir i promoure la igualtat real i efectiva dels col·lectius, prevenir i eliminar tota forma de discriminació i establir els procediments i requisits per al canvi de nom i sexe de les persones", ha apuntat Campo.La llei reconeix drets i fa que siguin "reals i efectius". Pel que fa al sexe i al canvi de nom, Campo ha dit que la legislació es posa al costat dels països que "protegeixen els ciutadans" i els considera "iguals" pel que fa als drets. Per al canvi de menció, el ministre ha dit que de 12 a 14 anys es protegirà de manera "especial" i caldran més tràmits per canviar de sexe, inclosa una resolució judicial. De 14 a 16 anys, hi hauran la persona haurà d'anar els pares a demanar el canvi, un mecanisme "més senzill", i tornar als tres mesos per ratificar-se o no en la decisió. La reversió és possible una vegada i si han passat com a mínim sis mesos.Finalment la llei elimina els requisits per poder fer el canvi de gènere al Registre. Ho podran fer totes les persones que tinguin 16 anys o més, que ho sol·licitaran primer i després, en tres mesos, seran citats per ratificar la petició. Fins ara la legislació obligava les persones que volien canviar de gènere a fer un procés d'hormonació dos anys abans de la petició, un requisit que desapareix tal com reclamaven els col·lectius LGTBI.

