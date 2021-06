El Govern reclama una «solució» a la Moncloa per revertir la «repressió» del Tribunal de Comptes

Crida a la "responsabilitat per l'augment de contagis"

El doble front de Madrid ha marcat la reunió del consell executiu d'aquest dimarts. que ha d'obrir una nova etapa de negociació després de la concessió dels indults , se solapa amb la fiança milionària que el Tribunal de Comptes imposa de forma preventiva a una quarantena d'alts càrrecs del Govern per-fins 5,4 milions d'euros-, un nou episodi de "repressió" denunciat pels partits independentistes . Tal com ha anunciat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, Aragonès reclamarà a Sánchez en la cimera de Madrid una "" al govern espanyol per revertir l'ofensiva del Tribunal de Comptes.El president de la Generalitat exigirà al president espanyol que la Moncloa actuï "" per acabar amb la pressió sobre el patrimoni dels dirigents independentistes. ". És una anomalia en un sistema democràtic", ha insistit Plaja sobre la causa del Tribunal de Comptes. "Quan afecta Catalunya i l'independentisme, [el tribunal] actua sempre", ha afegit la portaveu del Govern, que ha definit l'amenaça sobre el patrimoni com una nova "pedra a la sabata" en el diàleg amb l'Estat.El que no ha pogut concretar Plaja ésals líders independentistes. S'ha limitat a transmetre un "" als afectats -en diverses ocasions- i a exposar que els serveis jurídics de la Generalitat estudien la manera d'actuar davant les exigències de l'ens fiscalitzador.En la reunió de presidents d'aquest dimarts, Aragonès també reclamarà el compliment de l'informe del, que a banda de l'alliberament dels presos, també exigia la. El president de la Generalitat ja s'hi va referir ahir, en el consell nacional d'ERC : "El full de ruta per acabar amb la repressió és complir amb el Consell d’Europa". A la cimera de la Moncloa, el guió d'Aragonès tindrà com a punts destacats -a banda de la denúncia de la "repressió"-,, la gestió dels fons europeus, i la reconstrucció social i econòmica postpandèmia.Sobre la posada en marxa de la taula de diàleg, Plaja ha insistit que el president aspira a pactar-ne "el contingut, l'ordre del dia i la metodologia" més enllà de la data.ja va avançar divendres que el govern espanyol i la Generalitat preveuen reprendre la mesa de negociació aquest setembre. La portaveu del Govern ha admès que, ara mateix, les posicions són "" sobre la resolució del conflicte polític. La proposta catalana passa per l'amnistia i l'autodeterminació.En la reunió del consell executiu també s'ha debatut sobre la situació de la pandèmia. La Generalitat no té previst, de moment, fer marxa enrere en la flexibilització de les restriccions. L'última xifra anunciada pel que fa a l'augment de nous positius és de 5.101 casos setmanals. El Govern ha fet una "" per esquivar conductes temeràries i ha incentivat la ciutadania a vacunar-se per avançar en la immunització del conjunt de la població. Fins a quatre milions de catalans ja s'han vacunat en primera dosi.

