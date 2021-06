El Tribunal de Comptes exigeix 2,8 milions d'euros a Mas i 1,9 a Puigdemont i Junqueras

La derivada penal, en fase d'instrucció

Investigació des de 2017

El Tribunal de Comptes ha imposat unaa una quarantena d'alts càrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. L'òrgan fiscalitzador, que aquest matí ha citat els afectats per comunicar-los els imports, vol que l'expresidentpaguimentre que reclama a l'expresidenti l'exvicepresidentTot plegat correspon a despeses suposadament irregulars en el marc de la promoció del procés arreu del món.Un dels més afectats en aquesta causa és l'exsecretari general del Diplocat, que ha d'afrontar 3,6 milions d'euros. Pel que fa a l'exconseller, el tribunal li exigeix una fiança de 2,1 milions d'euros i a l'exconseller, de 2,8 milions. El portaveu del govern de Mas,, s'enfronta a una fiança de 2,9 milions d'euros, mentre que les interventoreshan de pagar 3,1 milions i 1,8 milions, respectivament.La vista ha començat a les 9.30 h a porta tancada. Tots tenen a partir d'ara quinze dies per pagar aquestes fiances de manera solidària.especialment per als principals dirigents del procés en els últims anys -Mas, Puigdemont, Junqueras i Romeva, entre d'altres- i tot plegat impacta de ple en la represa del diàleg i la inauguració de la "nova etapa" que arriba després dels indults . Lesde la premsa, que han molestat a alguns dels implicats, també avançaven uns imports molt alts per part del tribunal.El procediment del tribunal tampoc ha deixat satisfet als implicats. Els advocats només tenenper llegir un informe de, i posteriorment només tindranper presentar. Això ho ha denunciat Puigdemont a través del seu compte de Twitter, acusant el tribunal d'actuarEls afectats han d'abonar en un termini curt de temps aquests pagaments si no volen que se'ls embarguin els béns. Com en altres ocasions, ja s'han fetque afronta aquest nou cop econòmic amb menys múscul que en el passat. La decisió d'aquest dimarts del Tribunal de Comptes no suposa que hi hagi responsabilitat comptable per als afectats, sinó que és un pronunciament "previ i provisional".Un cop superada la fase d'instrucció s'entra ara en la del procés jurisdiccional, on el tribunal emetrà un edicte queper fer públic que es du a terme el procés i iniciar les vistes. Aquesta fase acabarà amb una sentència en primera instància quea la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, primer, i al Tribunal Suprem, després.Les fiances suposenen aquest cas des de la perspectiva de l'acció exterior. Com que la causa arriba fins al govern d'Artur Mas, també s'inclou la consulta del 9-N. Mas, Ortega, Rigau i Homs ja va ser condemnat a pagar prop de cinc milions d'euros per aquella votació, i van ser condemnats a una pena d'inhabilitació que ja ha estat complerta. Va passar el mateix amb l'1-O,de Carles Puigdemont per l'organització de l'1-O. Tot plegat se suma a les condemnes de presó que han patit els nou presos polítics, indultats ara després de més de tres anys i mig entre reixes. La causa al Tribunal de Comptes és per responsabilitat comptable, és a dir, no implica risc de presó però si d'arruïnar l'afectat.denunciava fa uns dies el president Pere Aragonès. De la investigació sobre l'acció exterior se'n deriva, però, una causa penal contra una desena d'alts càrrecs de la Generalitat, entre ellsEl procediment, obert a instàncies de la Fiscalia i pilotat pel jutjat d'instrucció 18 de Barcelona, es troba tot just a l'inici i no està previst que es reactivi fins després de l'estiu.En tot cas, investiga tambéi té sobre la taula una desena d'actuacions presumptament irregulars. Com en el cas del Tribunal de Comptes, la jutge analitza l'atorgament de subvencions de manera suposadament contrària a la normativa, també l'elaboració d'informes sobre el procés, els viatges i la promoció de Catalunya. La tesi de la Fiscalia és que, en el marc de l'acció exterior, es va promocionar la qüestió catalana arreu del mónLa investigació, un calaix de sastre que abraça l'actuació de la Generalitat en l'àmbit exterior de l'última dècada (2011-2017),que denuncien que se'ls han vulnerat drets als seus clients i no s'han pogut defensar. A tot això s'hi sumen el paper del Tribunal de Comptes, un òrgan opac, polititzat i tacat pel nepotisme dels seus integrants. A dia d'avui el controla, quan el partit que aleshores liderava Mariano Rajoy tenia majoria absoluta. El tribunal acaba mandat a mitjans de juliol però el PP, ara amb Pablo Casado al capdavant, en bloqueja la renovació.La investigació s'encarrega a finals de 2017 per part de la comissió mixta Congrés-Senat de relacions amb el Tribunal de Comptes.sobre en què s'havien gastat una sèrie de recursos de la Generalitat previstos per a l'acció exterior entre els anys 2011 i 2017. Fonts del tribunal sostenen que la investigació s'ha fet per la via ordinària i, per això, es va enviar un avantprojecte de l'informe als responsables de les entitats fiscalitzades per tal que hi presentessin al·legacions., on hi ha el fiscal en cap del tribunal, i es va remetre a l'Advocacia de l'Estat. Finalment, el document va ser aprovat en ple el 26 de març de 2019.

