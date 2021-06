L'Estat mantindrà ocults els secrets del 23-F

seguiran ocults en un calaix, tancats amb pany i forrellat en una caixa forta. La nova llei de secrets oficials que substituirà la normativa legislativa franquista de 1968 -que encara es manté en vigor- deixarà fora els arxius que analitzen, relaten i desgranen els fets colpistes, tots ells classificats. Segons, els primers esborranys del nou text legislatiu, que ja estan en mans de la vicepresidència primera que lidera, assenyalen la intenció de la nova llei per a desclassificar documents oficials posteriors a l'octubre de 1978 però passant per sobre del cop d'estat.L'enfocament del projecte que està sobre la taula del govern espanyol xocaria frontalment amb el posicionament dels grups parlamentaris a l'oposició i del soci de govern socialista a que fa només dotze dies van aprovar una proposició no de llei per instar Moncloa a desclassificar els documents oficials secrets sobre el 23-F, que va ser aprovada al. La proposta de la llei de secrets oficials ha rebut l'impuls i el pilotatge de les principals formacions sobiranistes de l'Estat, en especial del PNB, que han estat a l'avantguarda del projecte per impulsar una reforma que fos aprovada a la cambra espanyola.El digital espanyol confirma que vicepresidència treballa en col·laboració amb els ministeris deper perfilar el text i aquells documents sensibles que seran desclassificats un cop s'aprovi, si ho fa, la nova llei.ja hauria fet les seves aportacions, ja que en un principi estava previst que aquest departament fos el que lideraria el nou projecte legislatiu.Un dels principals esculls és el mecanisme que permetria desclassificar de manera automàtica els documents oficials un cop passi cert temps, com en la majoria de legislacions europees. Els primers intervals que hi ha sobre la taula ara mateix van ser advocats pels socialistes l'any passat:, fins als 35. La llei podria veure la llum abans que s'acabi el 2021. El 23-F, però, es mantindrà a l'ombra, un fet que pot suposar la negativa de la majoria de forces del Congrés a donar suport a la llei.

