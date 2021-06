Aragonès es compromet a fer «inevitable» l'amnistia i l'autodeterminació en l'homenatge als presos a Palau

Compromesos en lluitar per la fi de la repressió

Puigneró avisa: "La concòrdia és incompatible amb la repressió"

Tot apunt per la reunió Sánchez-Aragonès

Després de més de tres anys i mig empresonats, els líders independentistes indultats han tornat a Palau. El Govern de Pere Aragonès ha volgut retre homenatge institucionals als nous presos polítics que la setmana passada van rebre el perdó per part del govern espanyol, i ho ha fet amb un missatge clar: avui no acaba res i continua el camí per fer "inevitable" l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació". L'acte ha estat breu -a les 17h els presos tenen una recepció oficial al Parlament- i també ha servit per recordar els exiliats i totes les víctimes de la repressió, que continua ben viva i amb un exemple clar, dimarts mateix, al Tribunal de Comptes.Els nou líders independentistes han entrat tots junts per la porta principal de Palau entre crits d'independència i aplaudiments d'unes desenes de persones que s'hi han concentrat. Han estat rebuts, primer, pel president Pere Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró. Han accedit a Palau pel patí dels carruatges i després s'han reunit amb la resta de membres del Govern abans de comparèixer tots junts. A la galeria gòtica, el Govern s'ha situat a una banda i els presos, a l'altre, amb una filera de cadires buides per recordar els exiliats. Han estat tres intervencions, breus, del vicepresident, el president i Carme Forcadell en representació dels nou presos independentistes.Aragonès ha afirmat que retrobar els presos a Palau demostra un "compromís infranquejable" amb el país i la gent. "Aquest compromís es mereix tota la institucionalitat i solemnitat del moment", ha afirmat el president, que ha traslladat tota l'admiració als líders independentistes indulats. "Ho heu donat tot per fer possible que Catalunya decideixi el seu futur a través d'un referèndum i això us converteix en uns referents", ha afirmat. En aquest sentit, el president ha fet una crida a "perseverar" fins que la "repressió cessi del tot" i es respecti la voluntat de la ciutadania. "Ens comprometem a fer inevitable l'autodeterminació i l'amnistia", ha deixat clar Aragonès davant dels presos.Així, també ha exigit, poques hores abans de la primera reunió amb Pedro Sánchez, que s'acabi l'ofensiva judicial i econòmica contra l'independentisme i ha reiterat que la resolució del conflicte no passa per l'indult, sinó per un referèndum "sobre la independència". "Seguim entossudits a fer possible la independència", ha dit el president.Per part dels presos indultats ha intervingut l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha celebrat poder tornar, tant temps després, al Palau de la Generalitat. Forcadell ha volgut agraït els milers de persones que s'han mobilitzat per l'alliberament dels presos. "Aquests dies som feliços, però aquesta felicitat no és completa. No tots som aquí, hi ha persones exiliades que no poden tornar a casa seva i moltes persones represaliades", ha dit, i s'ha compromès a treballar "més que mai" per aconseguir la fi de la repressió."Volem aconseguir que les víctimes de la repressió puguin viure amb pau i tranquil·litat", ha dit. Forcadell ha assegurat que avui es fa "un pas més". "Sense les mobilitzacions, les victòries electorals i les victòries judicials a Europa, avui no seríem aquí", ha afirmat l'expresidenta del Parlament.El vicepresident, Jordi Puigneró, ha donat la benvinguda als presos. "Avui fem un acte de justicia. En aquests darrers tres anys han volgut canviar-vos i no ho han aconseguit", ha dit, i s'ha negat a donar les gràcies a l'Estat pels indults. Puigneró ha agraït al Govern de l'1-O haver-se mantingut "dempeus" aquests anys de presó. "La concròdia és incompatible amb la repressió i és acceptar que votar és la via per resoldre els conflictes polítics"; ha dit Puigneró, i ha admès que exercir l'autodeterminació no serà fàcil. "Està disposat l'Estat a renunciar a la repressió per tal que exercim aquest dret?", s'ha preguntat Puigneró, i ha assegurat que el "sacrifici" dels presos no ha estat "en va".Puigneró també ha recordat que la repressió contra el procés persisteix i ha fet referència a la vista de dimarts al Tribunal de Comptes, que fixarà fiances milionàries per l'acció exterior de la Generalitat a una quarantena d'alts càrrecs. El vicepresident ha recordat també les paraules de Jordi Cuixart i ha reivindicat "la dignitat del poble de Catalunya" que no és "parcial ni reversible".L'homenatge als presos s'ha fet el dia abans de la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, que serà dimarts a la tarda a la Moncloa. Servirà per començar una "nova etapa" amb els presos polítics fora de la presó i per mirar d'abordar com haurà de ser la futura taula de diàleg, que es reprendrà al setembre, tal com va avançar NacióDigital . La retrobada entre els dos presidents coincidirà, també, amb la imposició de fiances milionàries per part del Tribunal de Comptes a una quarantena d'antics alts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior duta a terme entre els anys 2011 i 2016. Entre els implicats hi ha, de fet, alguns dels indultats, com ara Oriol Junqueras, Jordi Turull o Raül Romeva.

