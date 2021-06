Qui són els afectats en la causa contra l'acció exterior al Tribunal de Comptes?

Un tribunal polititzat i controlat pel PP

Artur Mas Artur Mas Foto: ACN

L'expresident de la Generalitat Artur Mas és un dels principals noms en la causa per l'acció exterior. S'investiguen part de les actuacions fetes sota la seva presidència on, segons el Tribunal de Comptes, ja es va començar a exportar el procés, que aleshores tot just començava, arreu del món. Mas a ser inhabilitat per la consulta del 9-N -la pena va quedar complerta a principis de 2020- i ja va haver de fer front a un pagament de 5,2 milions d'euros per aquells fets juntament amb Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau l'any 2017. Carles Puigdemont Carles Puigdemont Foto: Junts per Catalunya

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també és un dels noms destacats en la causa oberta al Tribunal de Comptes. Exiliat a Bèlgica i eurodiputat per Junts, Puigdemont se'ls situa com a màxim responsable, en tant que president, de l'acció exterior duta a terme durant la seva presidència, l'etapa abans de l'1-O. En aquella etapa, el tribunal sosté que es van fer viatges, encarregar estudis i fer reunions amb l'objectiu d'exportar la qüestió catalana arreu del món i, això, hauria estat pagat amb diners públics. L'expresident i el seu Govern ja va haver de fer front a una fiança de 4,1 milions d'euros per l'organització del referèndum. A dia d'avui, Puigdemont ha guanyat totes les batalles judicials disputades a Europa, però encara no pot tornar a Espanya amb garanties malgrat tenir immunitat com a eurodiputat. Francesc Homs Francesc Homs Foto: Adrià Costa

L'advocat i exportaveu del Govern, Francesc Homs, també és un dels noms que figura en la causa al Tribunal de Comptes pel seu suposat paper en l'acció exterior de la Generalitat. Homs, apartat de la primera línia política i advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull en la causa del procés, ja va ser inhabilitat pel 9-N i va haver d'afrontar una fiança de 5,2 milions d'euros per aquells fets, igual que l'aleshores president, Artur Mas. En els últims dies, ha denunciat les irregularitats en aquesta investigació i ha acusat el tribunal de buscar la "mort civil" dels líders independentistes. També ha amenaçat amb querellar-se contra l'organisme per prevaricació. Neus Munté Neus Munté Foto: Adrià Costa

L'exconsellera de la Presidència i exportaveu del Govern, Neus Munté, també se la vincula amb l'acció exterior de la Generalitat. Va deixar l'executiu de Carles Puigdemont pocs mesos abans de l'1-O perquè la relació amb el president s'havia deteriorat. Ara és regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i també diputada a la Diputació de Barcelona. Oriol Junqueras Oriol Junqueras. Foto: Adrià Costa

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras també s'enfronta a fiances milionàries per l'acció exterior de la Generalitat. Junqueras, l'encarregat d'organitzar el referèndum, acaba de rebre l'indult per part del govern espanyol però veu com la repressió no s'atura, ara per part del Tribunal de Comptes, que ja li va imposar -juntament amb la resta del Govern de Puigdemont- una fiança de 4,1 milions per l'1-O. Raül Romeva Raül Romeva. Foto: Adrià Costa

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva és un dels noms més destacats de la causa que investiga, precisament, la promoció exterior del procés. En el seu cas, a més, de la causa al Tribunal de Comptes -que fa referència a la responsabilitat comptable- se'n deriva una altra al jutjat 18 de Barcelona contra una desena d'alts càrrecs pels mateixos fets i, en aquest cas, per suposada responsabilitat penal. Romeva també és un dels beneficiats per l'indult del govern espanyol després de passar tres anys i mig a la presó per l'1-O, i també va haver de fer front a una fiança de 4,1 milions d'euros per l'organització del referèndum. Andreu Mas-Colell Andreu Mas-Colell Foto: Adrià Costa

L'exconseller d'Economia també s'enfronta al pagament de fiances per l'acció exterior, i és un dels noms que ha generat més polèmica en els últims dies i que ha rebut més mostres de suport per part d'economistes i premis nobel d'arreu del món. Economista de prestigi i home moderat, sempre s'ha mostrat contrari a la unilateralitat per aconseguir la independència i fa anys que ha abandonat la primera línia política després de passar pel govern d'Artur Mas. Jordi Turull Jordi Turull. Foto: Adrià Costa

L'exconseller de la Presidència i portaveu del govern de Carles Puigdemont, Jordi Turull, també és un dels implicats en la causa. Ja en llibertat després de rebre l'indult, Turull ha denunciat la persecució del Tribunal de Comptes, que li atribueix despeses sobre qüestions en les quals ell no tenia competència o encara no era ni membre del Govern. Joaquim Nin Carles Puigdemont acompanyat de Joaquim Nin l'any 2017 Foto: ACN

Joaquim Nin era el secretari general de Presidència i número dos de Jordi Turull l'any 2017. També està processat pels delictes de malversació, desobediència i prevaricació en la causa pels preparatius del referèndum al jutjat 13. Aleix Villatoro Aleix Villatoro. Foto: Govern

Aleix Villatoro era el secretari general d'Exteriors i número dos de Raül Romeva. Esta implicat en la causa al Tribunal de Comptes per l'acció exterior, també pels preparatius del referèndum al jutjat 13, en una altra causa per responsabilitat comptable al Tribunal de Comptes en relació a l'1-O i també al jutjat 18 per la promoció exterior del procés. Albert Royo Albert Royo Foto: ACN

Exsecretari general del Diplocat, és un dels principals noms en la causa per l'acció exterior del procés al Tribunal de Comptes. Se'l vincula al pagament de viatges, estudis i trobades per explicar la situació de Catalunya arreu del món. També està implicat en la causa pels preparatius de l'1-O, en una altra causa al Tribunal de Comptes pel referèndum i també en la causa penal per la promoció exterior del procés. Roger Albinyana Roger Albinyana. Foto: Adrià Costa

Roger Albinyana va ser secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea entre els anys 2013 i 2016 i també està implicat en la causa per l'acció exterior de la Generalitat al Tribunal de Comptes. També és un dels investigats en la causa penal que se'n deriva, al jutjat 18 de Barcelona. Pau Villòria Pau Villòria. Foto: ACN

Pau Villòria va ser secretari general de Territori i Sostenibilitat entre 2012 i 2015 i després ho va ser també del Departament de Cultura. L'any 2018 va ser nomenat comissionat de Presidència per al desplegament de l'autogovern i també s'ha encarregat d'avaluar els efectes del 155 a la Generalitat. Amadeu Altafaj Amadeu Altafaj Foto: ACN

Amadeu Altafaj era el representant de la Generalitat a la Unió Europea i delegat del Govern a Brussel·les. El Tribunal de Comptes persegueix una dotzena de delegats de l govern a l'exterior per les despeses en la promoció del procés. Jordi Solé Jordi Solé. Foto: ACN

Jordi Solé és actualment eurodiputat d'ERC al Parlament Europeu. El Tribunal de Comptes el persegueix per la seva tasca com a secretari d'Afers Exteriors de la UE, un càrrec que va ostentar l'any 2016 en substitució de Roger Albinyana.

La "nova etapa" del diàleg arrenca oficialment aquest dimarts, després dels indults, amb la reunió entre els presidentsa la Moncloa. Paral·lelament, també a, elimposarà fiances milionàries a una quarantena d'per l'de laentre els anys 2011 i 2017. Això inclou els expresidents, i també consellers dels seus governs així com secretaris generals, interventors i diversos delegats a l'exterior.Mentre els dos presidents parlen i aborden com serà laque es reprendrà, com va avançar, al setembre, el Tribunal de Comptes confirmarà les fiances. Ho farà després de rebutjar, com demanaven les defenses, que s'ajornés la vista. Tant lacom l', que representa el govern espanyol, s'hi van oposar. Els advocats denuncienper una causa en la qual, diuen, no s'han pogut defensar. La paradoxa de la legislatura serà aquesta : mentre avança l'agenda del diàleg, lacontra el procés continua.La Moncloa admet que causes com la del Tribunal de Comptes dificulta la relació amb la Generalitat. El ministreho reconeixia fa pocs dies i es comprometia a retirar les "pedres" del camí del diàleg. La Generalitat ha denunciat aquests últims dies aquesta persecució que, deia el president,, busca "la ruïna econòmica i la mort civil" dels implicats.i se sumen a les que ja s'han hagut de pagar tant pel, com per l', així com a les desenes de causes obertes arran del procés, que afecten centenars de persones.La causa del Tribunal de Comptes és per, és a dir, pot arruïnar els implicats però no suposa risc de presó. Ara bé, de la investigació duta a terme en aquest organisme se'n deriva, a instàncies de la Fiscalia, una causa penal al jutjat 18 de Barcelona contra l'exconseller Raül Romeva i una desena d'alts càrrecs, també pel pagament de viatges, estudis i reunions en el marc de la promoció exterior de la situació catalana. Alguns dels implicats en el procediment del Tribunal de Comptes també ho estan en la causa penal.El Tribunal de Comptes és un organisme. Se'l considera molt, tacat peli actualment controlat pel PP, que tenia majoria absoluta quan es va renovar per últim cop, l'any 2012.i els populars en bloquegen la renovació, segons informa El País. Passa el mateix amb el, l'òrgan de govern dels jutges i que continua controlat per una majoria conservadora que ja no es correspon amb les majories parlamentàries sorgides de les urnes. Després de la concessió dels indults, aquest tribunal imposarà una fiança milionària -alguns mitjans la situen en- per la promoció de Catalunya al món.Entre els implicats -a continuació repassem els quinze principals noms de la causa- hi ha Mas i Puigdemont, però tambéi els exconsellers. També set exsecretaris generals, entre els quals destaquen. També interventors generals i interventors delegats de la Generalitat, així com l'exsecretari general deli els representants a la UE. També hi ha una desena de delegats del Govern a l'estranger afectats, entre els quals

