Els estudiants catalans amb les notes més altes de la selectivitat 2021

Les notes mitjanes de les PAU 2021

La nota mitjana de català supera la del castellà

Un total de 31.531 estudiants han superaten la convocatòria ordinària d'aquest any, el que significa el 96,77% de l'alumnat que va realitzar les proves els dies 8, 9, 10 i 11 de juny. La mateixa dada va ser de 94,48% el 2020. Dels 39.174 estudiants presentats, 32.583 es van examinar de la fase general i 6.591 només de la fase específica. La nota mitjana global de la fase general ha estat de 6,85, respecte al 6,62 del 2020.La nota de les PAU més alta ha estat de 9,90, obtinguda per cinc noies i dos nois. Fins a 1.242 alumnes (1.028 el 2020), 794 noies i 448 nois, rebran la distinció que atorga el Govern als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de les PAU. Els distingits rebran un diploma acreditatiu. Són, de les Franqueses del Vallès;, de Vilafranca del Penedès;, de Sabadell;, de La Pera;, d'Artesa de Segre, i, de La Fatarella.Els estudiants poden consultar el resultat de les proves a través d' aquest enllaç . En el moment de la consulta ja es pot descarregar el document personal acreditatiu de les qualificacions. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula, un cop s'hagi fet l'assignació de places. En el Portal d'Accés a la Universitat es pot formalitzar la preinscripció universitària fins a l'1 de juliol.Pel que fa a l'alumnat procedent de batxillerat, un total de 30.870 (97,35%) podran accedir el pròxim curs a la universitat. La nota mitjana de la PAU d'aquests estudiants ha estat de 6,86 (6,63 el 2020) mentre que la nota mitjana de l'expedient de batxillerat ha estat de 7,66 (7,53 el 2020). La nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula d'acord amb el 60% corresponent a l'expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, queda doncs en 7,34, quan el 2020 va ser de 7,17.En un segon any marcat pel context derivat de la Covid-19, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, ha destacat que els resultats "avalen una vegada més la fortalesa del sistema com a mecanisme per regular l'accés i l'admissió a la universitat, i mostren l'adequació i encaix entre el batxillerat i els exàmens proposats".Ribas ha subratllat "l'eficiència de l'organització, que junt amb la flexibilitat de les mesures acadèmiques dels exàmens han permès superar amb èxit una situació molt complexa per culpa de la pandèmia". En aquest sentit, el secretari general del CIC ha volgut agrair "l'actitud responsable de l'alumnat que amb la seva conscienciació i col·laboració ha ajudat a garantir l'èxit de les proves sense cap incidència".Pel que fa a les notes per assignatures comunes, el català marca un 6,93 de mitjana mentre que el castellà es queda en el 6,60. En llengua estrangera, anglès registra un 7,31 de mitjana mentre que francès marca un 8,31, alemany un 7,34 i italià un 7,64. La nota mitjana d'història es queda en el 7,07.En les matèries de modalitat en què més estudiants s'han examinat destaca el 5,56 en matemàtiques, el 6,69 en física, el 6,59 en biologia o el 6,27 en química. Pel que fa a la branca social i humanística, destaca el 6,25 en geografia, el 6,54 en història de l'art o el 6,86 en història de la filosofia.

