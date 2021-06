La reunió entre Puigdemont i Junqueras es fa esperar

Eles fa esperar. El president i el vicepresident de l'1-Oi, malgrat que ERC preveia que ho fessin el proper 6 de juliol a Estrasburg, de moment. La idea dels republicans era que aprofitessin el proper ple del Parlament Europeu, però des de Junts han informat que Puigdemont no hi serà, que seguirà la jornada des de Brussel·les, com sempre fa si no hi intervé.La intenció de Junqueras era aprofitar el viatge per: Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Poc després que Catalunya Ràdio avancés aquestes intencions per part d'ERC, Junts ja ha avisat que no hi havia "".Aquesta havia de ser la primera trobada cara a cara entresi bé en els últims mesos han recuperat el contacte per via telemàtica. A finals de juny del 2020, van teniron es va parlar poc de política, amb cordialitat i preguntes personals de cortesia per les dues parts. A NacióDigital us aportem alguns detalls inèdits d'aquesta trobada

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor