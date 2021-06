L'orientació sexual

Aquest dilluns 28 de juny se celebra el, però el juny ja ha agafat el distintiu de "". Durant les últimes setmanes s'han convocat diversos actes arreu de Catalunya, alguns dels quals se celebren aquesta setmana, que es poden consultar a la guia que hem elaborat des de NacióDigital. Saps què és la pansexualitat? I el gènere no binari? Et consideres una persona cisgènere? A partir de la guia que ha creat la National Public Radio amb l'Aliança de Gais i Lesbianes contra la difamació (GLAAD), a més dels recursos del LGTBIA+ Health Education Center, hem elaborat unper entendre millor elsi puguis evitar situacions incòmodes quan apareixen en una conversa.És una qüestió meramentque se'ns assigna quan naixem tenint en compte l'de cada persona. Habitualment es categoritza en. Les persones intersexuals són aquelles que naixen amb característiques sexuals (genitals, gònades i cromosomes) masculines i femenines. Són les persones que erròniament es coneixen com a hermafrodites.En aquest cas parlem d'una construcció sociocultural de normes, comportaments i rols que la societat assigna a les persones de manera diferenciada, com a pròpies d'homes i dones. Varia depenent de la societat i també amb el pas del temps. Habitualment es coneixen com a home, dona o no binari.Les persones amb, són aquelles que la sevaen les categories d'i rebutgen el model binari. Els conceptesdefineixen aquelles persones queLaés laque cada persona téel seu propi, independentment de la seva biologia, iper als altres. Per a la majoria de persones, la identitat de gènere coincideix amb el sexe assignat en nàixer, però no és el cas en lesPer la seva part, l'és com vesteix, actua, parla i es comporta una persona perAixí, les, són les queelde naixement amb la seva. I, d'altra banda, lessón aquelles en què la sevaassignat en nàixer.Laés un concepte que s'empra per descriure l'que se'ls assigna en nàixer. És un diagnòstic mèdic i a Espanya encara és requisit indispensable per poder-se canviar el nom i sexe al DNI. Aquest és un dels punts que vol modificar laFinalment, laés elque segueixen les persones que es volen. Inclou diferents passos, no indispensables, que són: explicar-ho als familiars o amics, canviar-se el nom i els pronoms, actualitzar la documentació legal, passar per intervencions mèdiques, etc.És important tenir en compte que laés totalmentde l'de la persona. Així, una persona trans que ha passat d'home a dona i és atreta pels homes serà igualment una persona heterosexual.Les personessón les que se senten atretes física i/o emocionalment per persones del sexe oposat, fet que es contraposa amb els(gais i lesbianes), que se senten atrets per persones del mateix sexe. Elssón aquells a qui els atreuen les persones dels dos sexes.Elssón els qui senten una falta d'interès o atracció sexual, elsnomés senten atracció sexual si estableixen un vincle emocional amb l'altra persona i elses veuen atrets per les qualitats morals de les altres persones. També hi ha els, un col·lectiu que sent atracció sexual i emocional cap a totes les persones, indistintament del gènere d'aquestes.

