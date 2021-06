Diàleg amb "límit" constitucional

El president espanyol del govern espanyol,, defensat aquest divendres des deels indults com a eina fonamental per construir "convivència" i "unir la societat". "En aquesta construcció hi ha moments en què el que és útil és el càstig, i altres en què l'útil és el perdó, i ara estem en aquest moment, el del perdó", ha dit. En aquest marc, ha llançat un missatge de calma, tranquil·litat i confiança" a la davant els discursos dels líders independentistes a les portes de les presons, perquè "la democràcia espanyola és tan gran i forta que accepta totes les opinions respectant el pacte constitucional i la legalitat democràtica".Sánchez ha contraposat l'actuació del seu executiu en favor de la "" a la del PP -a qui no ha citat directament- perquè "el que hem de fer els polítics i fonamentalment els governs és construir convivència, unir la nostra societat". "Ara és important que tots entenguem que el que volem laés passar pàgina d'un mal passat com va ser el 2017 amb tota la trencadissa que va suposar el referèndum i la declaració d'independència il·legals", ha dit, i "hem de construir convivència i veure que és útil", perquè "si en un moment va ser el càstig, ara és el perdó".En aquest marc ha recordat que els"han passat 44 mesos a la presó". "44 mesos", ha subratllat, i "la mateixa societat ha plantejat al consell de ministres -mitjançant sindicats, empresaris i persones individuals- peticions de gràcia". "Hem travessat una pandèmia i estem iniciant la recuperació", ha dit, i "crec que és més útil que mai contribuir entre tots a la convivència i concòrdia perquè aquesta recuperació creï oportunitats als més joves".Pel que fa a la reunió del pròxim dimarts amb el president de la Generalitat,, ha afirmat que tots dos tenen "molt a parlar, a dialogar" perquè "hi ha moltes diferències que hem de resoldre". "He escoltat les seves proclames i reclamacions, i la democràcia espanyola integra, no exclou, i respecta les idees", ha dit, i "l'únic límit que tenim és el pacte constitucional i el respecte a la legalitat democràtica".En aquest sentit ha "garantit" que el govern d'Espanya "sempre guardarà el compliment a la legalitat democràtica, i a partir d'aquí podem parlar". Sánchez anirà a aquesta reunió amb l'sota el braç. És el conjunt de propostes que ja va plantejar el febrer del 2020 a Quim Torra i que inclou, entre altres, un nou finançament i una clarificació de les inversions. "Estem disposats a reballar", ha dit, perquè "l'important no és la discòrdia, sinó la concòrdia", i "crido a tots els partits polítics, el PP, i a tots els governs autonòmics" a fer-ho possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor