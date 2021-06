La represa del diàleg s'encavalca amb l'ofensiva del Tribunal de Comptes

Amb España

Per Xavier Donzell el 27 de juny de 2021 a les 23:03 0 0

Catalunya mai hi farà un tracte decent. España donan els "indults" creu que ja ha fet prou, alguns españoles els hi sembla massa i tot, amb aquesta mentalitat desleial, prepotent i orgullosa, Catalunya sempre hi sortirà perden. Ja fa més de 300 anys que hi sortim escaldats